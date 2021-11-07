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В "Борисполе" обнаружили 17 фальшивых Covid-сертификатов

Воскресенье, 7 ноября 2021, 18:53
ФОТО: АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ"

В аэропорту "Борисполь" 5-6 ноября правоохранители обнаружили 17 Covid-сертификатов с признаками подделки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации и еще 10 подобных Covid-сертификатов обнаружили 6 ноября".

Подробности: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация, отметили в полиции.

Украинская правда
Темы: Борисполькоронавирусполиция
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