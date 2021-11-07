Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Борисполе" обнаружили 17 фальшивых Covid-сертификатов

Воскресенье, 7 ноября 2021, 17:53
В Борисполе обнаружили 17 фальшивых Covid-сертификатов
ФОТО: АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ"

В аэропорту "Борисполь" 5-6 ноября правоохранители обнаружили 17 Covid-сертификатов с признаками подделки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации и еще 10 подобных Covid-сертификатов обнаружили 6 ноября".

Подробности: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация, отметили в полиции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Борисполькоронавирусполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Борисполь
Эвакуированный из "Борисполя" самолет SkyUp начал выполнять рейсы по заказу Air Moldova
Залог Коболеву за премию в "Нафтогазе", 5 лет тюрьмы за аренду в "Борисполе": итоги недели
Экс-главу аэропорта "Борисполь" и МАУ приговорили к 5 годам тюрьмы
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: