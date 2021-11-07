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В соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации

Воскресенье, 7 ноября 2021, 21:58
В соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
фото: Патриарший собор в Facebook

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации от Covid-19.

Источник: сайт Патриаршего собора, Укринформ

Дословно сайт: "Ежедневно с 10:00 до 17:00 вы можете вакцинироваться от Covid-19 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ".

Детали: Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время воскресного богослужения в Патриаршем соборе отметил, что подобные пункты вакцинации будут открыты при необходимости в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом, передает Укринформ.

Прямая речь Святослава: "Сейчас Украина переживает пик пандемии... Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня. Первое – не бояться принимать вакцины, второе – носить маски, держать социальную дистанцию ​​и мыть руки.

Мы получили определенную просьбу от Министерства здравоохранения – чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть наши храмы и монастыри, чтобы можно было там, где есть потребность, организовывать центры вакцинации".

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьвакцинацияКиев
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