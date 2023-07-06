Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставит без внимания ни одного монаха из Киево-Печерской лавры в случае их выселения.

Источник: белорусское госиздание БЕЛТА

Прямая речь Лукашенко: "Эти люди ни в чем не виноваты. Мы все сделаем для того, чтобы монахи с этой лавры нашли свой приют в Беларуси".

Детали: Ранее Синод Белорусской православной церкви заявил, что в случае насильственного выселения монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры они могут "обрести место дальнейшего иноческого подвига" в монашеских обителях БПЦ.

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Что было раньше: Утром 4 июля комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" прибыла, чтобы проверить и опечатать корпуса Нижней лавры, но ей не дали этого сделать верующие и монахи УПЦ МП.

Представители комиссии вызвали на место правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе. Они заявили, что получили все юридические документы от Министерства культуры и информационной политики, поэтому сейчас вступают в права по объектам, которые по закону принадлежат заповеднику.

6 июля в Киево-Печерской лавре продолжили процесс опечатывания корпусов Нижней лавры. Полиция сняла замки на входах двух корпусов.

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