Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставит без внимания ни одного монаха из Киево-Печерской лавры в случае их выселения.
Источник: белорусское госиздание БЕЛТА
Прямая речь Лукашенко: "Эти люди ни в чем не виноваты. Мы все сделаем для того, чтобы монахи с этой лавры нашли свой приют в Беларуси".
Детали: Ранее Синод Белорусской православной церкви заявил, что в случае насильственного выселения монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры они могут "обрести место дальнейшего иноческого подвига" в монашеских обителях БПЦ.
Что было раньше: Утром 4 июля комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" прибыла, чтобы проверить и опечатать корпуса Нижней лавры, но ей не дали этого сделать верующие и монахи УПЦ МП.
Представители комиссии вызвали на место правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе. Они заявили, что получили все юридические документы от Министерства культуры и информационной политики, поэтому сейчас вступают в права по объектам, которые по закону принадлежат заповеднику.
6 июля в Киево-Печерской лавре продолжили процесс опечатывания корпусов Нижней лавры. Полиция сняла замки на входах двух корпусов.
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Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение. Однако они не ушли и 30 марта провели богослужение в одном из храмов.
- Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел.
- Он также пригрозил журналистам побить их палкой. Позже Павлу объявили подозрение и отправили под домашний арест в доме на Киевщине.
- Ранее Павел открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры, но они все же покинут территорию святыни.