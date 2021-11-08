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В НАТО обеспокоены эскалацией на границе Польши и Беларуси

Понедельник, 8 ноября 2021, 14:04
Фото nato.int

В НАТО выразили обеспокоенность по поводу недавней эскалации на польско-белорусской границе и призвали Минск уважать международное право.

Реакцию штаб-квартиры НАТО в Брюсселе обнародовало RMF 24, пишет "Европейская правда".

"Мы обеспокоены недавней эскалацией на польско-белорусской границе. Мы призываем Беларусь уважать международное право", – подчеркнули в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В Альянсе считают, что "использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики недопустимо".

В НАТО также отметили, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в тесном контакте с правительствами стран-союзников по этому поводу.

Напомним, в понедельник в интернете появились видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них со служебными собаками.

В Польше заявили, что белорусская сторона подготовила самый большой на сегодняшний день штурм границы с помощью нелегальных мигрантов.

Европейский союз заявил, что внимательно следит за ситуацией с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши и готов к дальнейшим санкциям из-за новых угроз.

Темы: НАТОПольшаБеларусьмиграция
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