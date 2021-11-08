Активист Выговский обратился в СБУ: нашел у себя "прослушку"

Активист Николай Выговский 8 ноября подал заявление в Службу безопасности Украины из-за признаков слежки за собой.

Источник: Выговский журналистам под зданием СБУ, трансляция Центра прав человека ZMINA, "Радио Свобода", юридическая компания "Миллер"

Детали: Николай Выговский 8 ноября пришел в СБУ вместе с адвокатом Маси Найемом.

12 октября Выговский нашел прикрепленное ко дну своего автомобиля на магнит устройство, которое оказалось GPS-трекером. 25 октября во время осмотра на станции технического обслуживания в автомобиле нашли прослушивающее устройство.

Как рассказал активист, оба устройства он сначала отдал друзьям, которые владеют необходимыми техническими навыками для изучения

Прямая речь: "Я решил, что пусть сначала исследуют люди, которые точно исследуют, а уже потом идти в правоохранительные органы, которые, скорее всего, будут саботировать это расследование.

После этого, в прошлый четверг (4 ноября – ред.) я решил еще проверить квартиру на наличие устройств для слежки. Самих устройств специалист не нашел, но нашел странное отверстие в части гипсокартонного потолка, вокруг которого были следы свежей штукатурки. По словам эксперта, это с большой вероятностью свидетельствует, что там были устройства для слежки, но их оперативно сняли, воспользовавшись моим отсутствием дома.

Частично в подтверждение этой версии свидетельствует, что в последнее время у меня прокручивается входной замок, хотя он достаточно качественный и раньше с ним проблем не было.

Я не знаю, кто это и с какой целью делает. У меня есть лишь гипотезы, что это могут быть либо правоохранительные органы в связи с теми многочисленными акциями, в которых я участвовал как организатор, либо это какие-то другие заинтересованные лица, что связано с моей борьбой с так называемой градостроительной реформой, которая сейчас проходит. в интересах застройщиков".

Больше деталей: Выговский уточнил, что речь идет о законопроекте №5655 автотрства Елены Шуляк, который "очень криво регулирует градостроительный рынок".

"Это могут быть правоохранители в связи с какими-то акциями и другие враждебные внутриукраинские или неукраинские силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации", – добавил он.

"Была ли просто слежка, либо подготовка нападения, либо подготовка и фабрикация какого-то уголовного дела для дискредитации меня – ни один из этих вариантов не подходит для цивилизованной страны", – заявил Выговский.

Он обратился в СБУ, а общественность предупредил, что против него могут возбудить дело, хотя он не нарушает законодательство.

Адвокат Маси Найем уточнил, что заявления касаются двух статей: незаконное использованию специальных технических средств для получения информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Он отметил, что если СБУ не будет реагировать на заявления, защита Выговского будет добиваться открытия производств через суд.

В Центре прав человека ZMINA считают, что может существовать угроза жизни Выговского.