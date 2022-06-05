Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Коллаборант в Геническе хочет торговать горючим из Крыма, но боится за "бабло" – перехват

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 14:57
Коллаж из фото СБУ

Оккупационные власти в Херсонской области отбирают частный бизнес у местных предпринимателей: захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее.

Источник: Служба безопасности Украины со ссылкой на перехваченный разговор между коллаборантами россиян в Геническе и Крыму

Детали: СБУ перехватила телефонный разговор между "гауляйтером" Геническа Геннадием Сиваком и так называемым советником "главы" Крыма Рустемом Ниметуллаевым, когда они обсуждали продажу горючего.

"Если можно будет работать через заправки брошенные – сегодня же никто туда бензин не возит? Нет. Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем, вот, и продаем. Организовать работу – я организую, и бензин организую", – сказал Ниметуллаев.

По его словам, можно выдать распоряжение мэрии, чтобы жители оккупированных территорий имели горючее на время спецоперации через заброшенные заправки.

Генический "гауляйтер" соглашается, но переживает, чтобы "бабло из под носа не увели", потому что волнуется, что местные будут продавать его "себе на карман", а организаторы схемы не смогут "бабло собрать".

Сивак объясняет: "Мне нужно попасть на место и набрать обслуживающий персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли, и где-то клад денег, куда бы я смог привозить и мне было бы безопасно".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГеническоккупацияСБУпрослушка
Главное сегодня

В Британии будут голосовать за отставку Джонсона – СМИ

фотоЗеленский съездил на передовую

Сборная Украины уступила валлийцам и не поедет на Мундиаль

ФОТОЧВК "Вагнер" добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями – New York Times

обновленоАдвокат Маси Найем тяжело ранен, готовят к операции

У Лаврова возникли проблемы с визитом в Сербию: три страны не пропускают его самолет

Все новости...
Геническ
В оккупированном Геническе россияне проводят "перепись населения"
Оккупанты в Геническе установили памятник Ленину
Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни
Последние новости
00:35
Китай успешно отправил астронавтов на новую космическую станцию
23:29
Пророссийская оппозиция может выиграть выборы в Словакии – опрос
22:42
фото, видео"Укрзализныця" показала разбомбленный россиянами завод в Киеве
21:57
Враг снова обстреливает Харьков – ОГА
21:56
В Энергодаре под оккупацией почти нет Интернета, людей угоняют, а квартиры грабят – мэр
21:55
На Донбассе ВСУ за неделю отбили полсотни атак и уничтожили 18 танков
21:36
В Британии будут голосовать за отставку Джонсона – СМИ
21:33
Почти 60% Запорожской области оккупировано – ОВА
21:17
Донецкая область: российские войска убили еще 3 и ранили 2 жителей
21:09
фотоЗеленский съездил на передовую
Все новости...