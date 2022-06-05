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Коллаборант в Геническе хочет торговать горючим из Крыма, но боится за "бабло" – перехват

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 14:57
Коллаборант в Геническе хочет торговать горючим из Крыма, но боится за бабло – перехват
Коллаж из фото СБУ

Оккупационные власти в Херсонской области отбирают частный бизнес у местных предпринимателей: захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее.

Источник: Служба безопасности Украины со ссылкой на перехваченный разговор между коллаборантами россиян в Геническе и Крыму

Детали: СБУ перехватила телефонный разговор между "гауляйтером" Геническа Геннадием Сиваком и так называемым советником "главы" Крыма Рустемом Ниметуллаевым, когда они обсуждали продажу горючего.

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"Если можно будет работать через заправки брошенные – сегодня же никто туда бензин не возит? Нет. Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем, вот, и продаем. Организовать работу – я организую, и бензин организую", – сказал Ниметуллаев.

По его словам, можно выдать распоряжение мэрии, чтобы жители оккупированных территорий имели горючее на время спецоперации через заброшенные заправки.

Генический "гауляйтер" соглашается, но переживает, чтобы "бабло из под носа не увели", потому что волнуется, что местные будут продавать его "себе на карман", а организаторы схемы не смогут "бабло собрать".

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Сивак объясняет: "Мне нужно попасть на место и набрать обслуживающий персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли, и где-то клад денег, куда бы я смог привозить и мне было бы безопасно".

Темы: ГеническоккупацияСБУпрослушка
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