Активіст Виговський звернувся до СБУ: знайшов у себе "прослушку"

Активіст Микола Виговський 8 листопада подав заяву до Служби безпеки України через ознаки стеження за собою.

Джерело: Виговський журналістам під будівлею СБУ, трансляція Центру прав людини ZMINA, "Радіо Свобода", юридична компанія "Міллер"

Деталі: Микола Виговський 8 листопада прийшов до СБУ разом із адвокатом Масі Найємом.

12 жовтня Виговський знайшов прикріплений до дна свого автомобіля на магніт пристрій, який виявився GPS-трекером. 25 жовтня під час огляду на станції технічного обслуговування у автомобілі знайшли пристрій для прослуховування.

Як розповів активіст, обидва пристрої він спершу віддав друзям, які мають необхідні технічні навички для вивчення

Пряма мова: "Я вирішив, що хай спочатку дослідять люди, які точно дослідять, а вже потім йти до правоохоронних органів, які, скоріш за все, саботуватимуть це розслідування.

Після цього, минулого четверга (4 листопада – ред.) я вирішив ще перевірити квартиру на наявність пристроїв для стеження. Самих пристроїв спеціаліст не знайшов, але знайшов дивний отвір у частині гіпсокартонової стелі, навколо якого були сліди свіжої штукатурки. За словами експерта, це з великою ймовірністю свідчить, що там були пристрої для стеження, але їх оперативно зняли, скориставшись моєю відсутністю вдома.

Частково на підтвердження цієї версії свідчить те, що останнім часом у мене прокручується вхідний замок, хоча він доволі якісний і раніше з ним проблем не було.

Я не знаю, хто це і з якою метою робить. У мене є лише гіпотези, що це можуть бути або правоохоронні органи у зв'язку з тими численними акціями, у яких я брав участь як організатор, або це якісь інші зацікавлені особи, що спричинено моєю боротьбою з так званою містобудівною реформою, яка зараз проходить в інтересах забудовників".

Більше деталей: Виговський уточнив, що йдеться про законопроєкт №5655 автотрства Олени Шуляк, який "дуже криво регулює містобудівний ринок".

"Це можуть бути правоохоронці в зв’язку з якимись акціями і інші ворожі внутрішньоукраїнські або неукраїнські сили, зацікавлені в дестабілізації ситуації", – додав він.

"Чи це було просто стеження, чи підготовка нападу, чи підготовка й фабрикація якоїсь кримінальної справи для дискредитації мене – жоден із цих варіантів не підходить для цивілізованої країни", – заявив Виговський..

Він звернувся до СБУ, а громадськість попередив, що проти нього можуть порушити справу, хоча він не порушує законодавство.

Адвокат Масі Найєм уточнив, що заяви стосуються двох статей: незаконного використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації та порушення недоторканності приватного життя.

Він зазначив, що, якщо СБУ не реагуватиме на заяви, захист Виговського домагатиметься відкриття проваджень через суд.

У Центрі прав людини ZMINA вважають, що може існувати загроза життю Виговського.