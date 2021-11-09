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В Сенате США инициировали новые санкции по "Северному потоку-2"

Вторник, 9 ноября 2021, 09:49
В Сенате США инициировали новые санкции по Северному потоку-2
фото Getty Images

Шесть американских сенаторов предложили внести поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающие санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении комитета Сената по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

"В то время, когда Россия ограничивает поставки энергоресурсов в Европу, администрация Байдена должна соблюдать закон и наложить санкции на "Северный поток-2". Мы знаем, что защита этой российской ловушки - не в пользу нашей национальной безопасности. Наша поправка возобновит двухпартийные санкции в отношении геополитического оружия Путина", - заявил сенатор-республиканец Джон Барассо.

Сенатор Роб Портман заявил, что решение администрации Байдена отказаться от санкционированных Конгрессом ограничений "добавило смелости президенту Путину и нанесло вред нашему союзнику Украине".

"В то время как российские войска снова направляются к украинско-российской границе, выполнение этих санкций имеет решающее значение для поддержки европейской независимости и энергетической безопасности", - сказал Портман.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта.

Как сообщалось, российскому "Северному потоку-2" может потребоваться как минимум несколько месяцев, чтобы пройти все бюрократические процедуры, прежде чем противоречивый газопровод начнет качать природный газ в Германию.

26 октября Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

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Темы: СШАСеверный поток-2санкцииРосcияГазпром
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