Ахметов приехал в клуб Кабмина на прощание с покойным Звягильским

На церемонию прощания с покойным экс-нардепом и главой правительства Ефимом Звягильским пришли олигарх Ринат Ахметов и народный депутат Юлия Тимошенко.

Источник: "Укринформ", "Новости Донбасса", репортаж телеканала "Украина 24"

Прямая речь Ахметова: "Я никогда не представлял без Ефима Леонидовича Донбасс и Донбасс не представлял без Ефима Леонидовича... Это большой патриот Донбасса, это большой патриот Украины."

Детали: Церемония проходит в здании клуба Кабинета министров по улице Институтской в ​​Киеве.

Помещение клуба Кабинета министров на Институтской ФОТО: Новости Донбасса

На церемонии журналисты заметили мэра Киева Виталия Кличко, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, главу фракции "ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, а также олигарха Рината Ахметова.

Ринат Ахметов возле клуба ФОТО: Новости Донбасса

Ринат Ахметов и бывший мэр Донецка Александр Лукьянченко ФОТО: Новости Донбасса

Кроме того, присутствуют: бывшие члены Партии регионов Анна Герман, Анатолий Близнюк и Татьяна Бахтева, бывший глава Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий, многолетний мэр Донецка Александр Лукьянченко и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Что было раньше: 6 ноября стало известно о смерти Звягильского в возрасте 88 лет.

Звягильский был народным депутатом I-VIII созывов, исполнял обязанности премьер-министра в 1993-1994 годах. Он является одним из соучредителей Партии регионов. С 1979 года являлся директором шахты имени Засядько.

Звягильский был единственным депутатом, который был во всех первых восьми созывах Верховной Рады.