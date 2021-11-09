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В Польше заявили о большой группе белорусских военных у лагеря мигрантов на границе

Вторник, 9 ноября 2021, 11:31
В Польше заявили о большой группе белорусских военных у лагеря мигрантов на границе
фото AFP via Getty Images

Минобороны Польши сообщило, что к лагерю мигрантов в Кушнице приближается большая группа белорусских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство PAP.

"Большая группа белорусских офицеров приближается к лагерю мигрантов в Кушнице" - сообщило Минобороны Польши, обнародовав соответствующее видео.

На белорусской стороне сегодня может быть несколько сот человек. В польских службах отмечают, что в любой момент может быть предпринята попытка штурма пограничных изгородей, значительная часть которых была повреждена.

С польской стороны в готовности находятся усиленные силы, в т.ч. пограничники, полицейские из спецназа и солдаты.

Как сообщалось, Польша решила закрыть пункт пропуска "Кушница" на границе с Беларусью из-за того, что неподалеку расположились сотни мигрантов.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая двигается к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Темы: ПольшаБеларусьграницаармиямиграция
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