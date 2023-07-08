На украинско-польской границе выросли очереди

Государственная пограничная служба предостерегает, что на украинско-польской границе наблюдается ажиотаж, гражданам советуют отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: В частности, за минувшие выходные с 1 на 2 июля украинско-польскую границу пересекли рекордные 61 тыс. человек и более 10 тыс. единиц транспорта.

В целом, количество транспортных средств, пересекающих границу во Львовской области в обоих направлениях, увеличилось до 1,5 тыс. единиц в сутки и сейчас составляет 9-10 тыс. в пределах всех пунктов пропуска.

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Количество граждан увеличилось до 4,5 тыс. и в среднем за сутки составляет 49 тысяч человек.

Наибольшая нагрузка приходится на пункты пропуска "Краковец" и "Шегини".

Пограничники объясняют: увеличение количества путешественников отмечается из-за начала летнего сезона. Наибольшие очереди приходятся именно в выходные дни.

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Отдельно в ГПСУ выделяют накопление пассажирских автобусов. Учитывая расписание отправлений с вокзалов, большинство автобусов прибывают к границе во второй половине дня и первой половине ночи. Для пересечения границы водители чаще выбирают пункты пропуска "Краковец", "Шегини". Также очереди из автобусов могут наблюдаться и в "Раве-Русской" и "Грушеве".

Пропуск пешеходов осуществляется только в пункте пропуска "Шегини". В выходные дни на пешем переходе также периодически наблюдается накопление. На выход в сопредельное государство могут ожидать около 100 человек. В будние дни пропуск пешеходов через границу осуществляется ритмично.

С учетом того, что такая тенденция отслеживается уже в течение месяца, пограничники прогнозируют, что пассажиропоток останется постоянным до конца сезона.

Дословно: "Рекомендуем путешествующим отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы и успешно осуществлять свои поездки".