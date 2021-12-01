Смертельная ДТП в Кривом Роге: сбили маму с ребенком
Полицейские задержали водителя грузового автомобиля, сбившего 33-летнюю женщину и её 5-летнего сына.
Источник: пресс-служба Национальной полиции
Детали: Водитель грузовика "ГАЗ" сбил 33-летнюю женщину и ее сына, стоявших на разделительной полосе. Их отбросило на встречную полосу, где на них наехал другой грузовик "ДАФ".
Водитель скрылся с места происшествия. Однако вскоре полицейские разыскали автомобиль и задержали водителя.
Женщина погибла на месте происшествия, а ребенка госпитализировали.
Трагическое событие произошло около 17:22 на Днепропетровском шоссе.
Полицейские начали следствие по части 2 статьи 286 Уголовного кодека – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".