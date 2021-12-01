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Смертельная ДТП в Кривом Роге: сбили маму с ребенком

Среда, 1 декабря 2021, 21:09
Смертельная ДТП в Кривом Роге: сбили маму с ребенком
Кареты скорой помощи на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские задержали водителя грузового автомобиля, сбившего 33-летнюю женщину и её 5-летнего сына.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: Водитель грузовика "ГАЗ" сбил 33-летнюю женщину и ее сына, стоявших на разделительной полосе. Их отбросило на встречную полосу, где на них наехал другой грузовик "ДАФ".

Водитель скрылся с места происшествия. Однако вскоре полицейские разыскали автомобиль и задержали водителя.

Женщина погибла на месте происшествия, а ребенка госпитализировали.

Трагическое событие произошло около 17:22 на Днепропетровском шоссе.

Полицейские начали следствие по части 2 статьи 286 Уголовного кодека – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Повреждённое лобовое стекло грузовика вследствие столкновения с пешеходами
Повреждённое лобовое стекло грузовика вследствие столкновения с пешеходами
Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины
Фото грузовика, сбившего пешеходов
Фото грузовика, сбившего пешеходов
Фото: пресс-служба Национальной полиции

Украинская правда

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Темы: Кривой РогДТПДнепропетровская областьполиция
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