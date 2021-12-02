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Журналисты удалили расследование о Киве: ошиблись с фото

Четверг, 2 декабря 2021, 11:36
ІЛЬЯ КИВА, ФОТО С ЕГО ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ

Расследователи Bihus Info удалили видео об обысках в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы из-за фото с постороннего дела.

Источник: видео журналиста Дениса БигусаTelegram-канал Кивы

Прямая речь: "Мы ошиблись, доверившись источнику, и приносим извинения подписчикам.

В первый раз за 8 лет в редакции ошибка такового масштаба, что по другому, чем факап ее не именовать.

Приносим огромные извинения всем нашим зрителям и коллегам из других СМИ, распространивших эту новость".

Детали: По словам Бигуса, журналисты доверились источнику в правоохранительных органах и добавили в материал предоставленные им снимки.

Впоследствии оказалось, что среди предоставленного материала есть фото по другому делу, поэтому и все расследование не соответствует действительности.

Кива заявил, что "затаскает по судам" и заставит приносить извинения журналистов, которые распространили дезинформацию о золоте, которое якобы обнаружили в его доме во время обыска.

В то же время, информация о картинах в доме нардепа – достоверна.

Что было раньше: 

  • 1 декабря журналисты сообщили, что во время обысков в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы обнаружили кучу золота и картину, на которой он изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.
  • 21 ноября журналисты-расследователи узнали, что Кива живет в незадекларированном имении под Киевом, который стоит больше 21 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: КиваобыскиСМИ
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