Журналисты удалили расследование о Киве: ошиблись с фото
Расследователи Bihus Info удалили видео об обысках в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы из-за фото с постороннего дела.
Источник: видео журналиста Дениса Бигуса, Telegram-канал Кивы
Прямая речь: "Мы ошиблись, доверившись источнику, и приносим извинения подписчикам.
В первый раз за 8 лет в редакции ошибка такового масштаба, что по другому, чем факап ее не именовать.
Приносим огромные извинения всем нашим зрителям и коллегам из других СМИ, распространивших эту новость".
Детали: По словам Бигуса, журналисты доверились источнику в правоохранительных органах и добавили в материал предоставленные им снимки.
Впоследствии оказалось, что среди предоставленного материала есть фото по другому делу, поэтому и все расследование не соответствует действительности.
Кива заявил, что "затаскает по судам" и заставит приносить извинения журналистов, которые распространили дезинформацию о золоте, которое якобы обнаружили в его доме во время обыска.
В то же время, информация о картинах в доме нардепа – достоверна.
Что было раньше:
- 1 декабря журналисты сообщили, что во время обысков в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы обнаружили кучу золота и картину, на которой он изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.
- 21 ноября журналисты-расследователи узнали, что Кива живет в незадекларированном имении под Киевом, который стоит больше 21 миллиона гривен.