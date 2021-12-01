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Во время обысков у Кивы картину, на которой он в образе Муссолини – СМИ

Среда, 1 декабря 2021, 19:42
Во время обысков у Кивы картину, на которой он в образе Муссолини – СМИ
Кива в образе диктатора Муссолини. Фото: facebook-страница СВЕТЛАНЫ КРЮКОВОЙ

Во время обысков в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы обнаружили картину, на которой он изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Источник: расследование Bihus Info

Детали: Источники журналистов среди правоохранителей рассказали, что обнаружили в доме Кивы в ходе недавних обысков.

В частности, у народного депутата нашли около десятка слитков золота на сумму свыше 1 миллиона гривен (позже информацию по поводу золота опровергли - ред.).

Журналистам-расследователям удалось также увидеть две картины, которые раньше продавала на своей facebook-странице руководительница пророссийского издания "Страна.юа" Светлана Крюкова. На одной из картин Кива изображён в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. На другой – Кива вместе со своими однопартийцами Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем изображены в образе главных персонажей советского фильма "Кавказская пленница".

Напомним: Кива считает себя борцом с современным фашизмом и нацизмом. Не раз он говорил, что "ненавидит фашизм и всегда будет бороться с ним".

Что было раньше: 21 ноября журналисты-расследователи узнали, что Кива живет в незадекларированном имении под Киевом, который стоит больше 21 миллиона гривен.

Позже расследователи Bihus Info удалили видео об обысках в доме Кивы из-за фото из постороннего дела. По словам Дениса Бигуса, журналисты доверились источнику в правоохранительных органах и добавили в материал предоставленные им снимки, но оказалось, что часть из них из другого дела.

Денис Карловский, УП

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Темы: КиваОПЗЖкоррупцияобыски
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