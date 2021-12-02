На работу в Польшу поехал бы каждый третий житель Украины – опрос
31% украинцев предпочли бы поехать на работу в Польшу, согласно результатам социологического опроса.
Источник: опрос агентства Info Sapiens, выполненный по заказу Международной организации труда
Детали: Наиболее популярным направлением для работы среди украинцев является Германия – ее назвали 37% опрошенных.
На втором месте – Польша (31%), на третьем – Чехия (20%).
Наименьшее количество украинцев избрало Израиль и Россию в качестве желаемого места работы – по 6% соответственно.
В то же время, в выборе страны для работы есть некоторые отличия по половому признаку. Так, например, среди 20% украинцев, которые поехали бы в Италию на заработки, три четверти составляют женщины. Подобно 7% украинцев, избравших Испанию - более половины составляют женщины (56%).
Среди мужчин более популярны Канады и Великобритания как желаемые страны для трудоустройства (56% и 61% среди людей, избравших эти страны соответственно).
Кроме того, 18% украинцев готовы работать за границей без официального трудоустройства, а еще 8% готовы работать в замкнутом помещении без возможности покинуть рабочее место.
Исследование было проведено в сентябре-октябре 2021 года. Финансовую поддержку оказывало Агентство США по международному развитию (USAID). Исследование проходило через национальный репрезентативный опрос методом личного интервью.
В нем приняли участие 5228 респондентов. Выборка репрезентативна для населения старше 14 лет во всех регионах Украины и городе Киеве, кроме оккупированных территорий.
Предыстория:
- В августе социологи группы "Рейтинг" выяснили, что 65% не хотят работать за границей.
- В 2019 году тогдашний министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что от 2 до 3 миллионов украинцев находятся на постоянной работе за границей, еще от 7 до 9 миллионов – временно работали за границей в течение года.