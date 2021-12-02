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На работу в Польшу поехал бы каждый третий житель Украины – опрос

Четверг, 2 декабря 2021, 19:22
На работу в Польшу поехал бы каждый третий житель Украины – опрос

31% украинцев предпочли бы поехать на работу в Польшу, согласно результатам социологического опроса.

Источник: опрос агентства Info Sapiens, выполненный по заказу Международной организации труда

Детали: Наиболее популярным направлением для работы среди украинцев является Германия – ее назвали 37% опрошенных.

На втором месте – Польша (31%), на третьем – Чехия (20%).

Наименьшее количество украинцев избрало Израиль и Россию в качестве желаемого места работы – по 6% соответственно.

В то же время, в выборе страны для работы есть некоторые отличия по половому признаку. Так, например, среди 20% украинцев, которые поехали бы в Италию на заработки, три четверти составляют женщины. Подобно 7% украинцев, избравших Испанию - более половины составляют женщины (56%).

Среди мужчин более популярны Канады и Великобритания как желаемые страны для трудоустройства (56% и 61% среди людей, избравших эти страны соответственно).

Кроме того, 18% украинцев готовы работать за границей без официального трудоустройства, а еще 8% готовы работать в замкнутом помещении без возможности покинуть рабочее место.

Исследование было проведено в сентябре-октябре 2021 года. Финансовую поддержку оказывало Агентство США по международному развитию (USAID). Исследование проходило через национальный репрезентативный опрос методом личного интервью.

В нем приняли участие 5228 респондентов. Выборка репрезентативна для населения старше 14 лет во всех регионах Украины и городе Киеве, кроме оккупированных территорий.

Предыстория: 

  • В августе социологи группы "Рейтинг" выяснили, что 65% не хотят работать за границей.
  • В 2019 году тогдашний министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что от 2 до 3 миллионов украинцев находятся на постоянной работе за границей, еще от 7 до 9 миллионов – временно работали за границей в течение года.

Украинская правда

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Темы: миграцияПольшаГермания
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