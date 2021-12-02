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Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова

Четверг, 2 декабря 2021, 22:15
Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова
Ирина Венедиктова. Фото: Офис президента Украині

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова намекнула, что в ее ведомстве имеют более 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.

Источник: facebook-страница Ирины Венедиктовой

Прямая речь: "У меня сложилось и собственное мнение, которое я не имею права высказать, учитывая специфику занимаемой должности. Единственное, на что я вправе – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат.

Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис Генпрокурора должен отсиживаться со стороны. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов.

Я не инквизитор, я не прислуживаю политикам, я не продаюсь покупателям политических дивидендов, я не устраивалась на работу в кукольный театр. На работе все прокуроры давно уже знают: если я приняла решение, реализую его, несмотря на ситуативные риски".

Детали: Генеральный прокурор говорит, что попросила осуществить "поверхностную" оценку открытых производств в Офисе Генерального прокурора относительно нарушений и злоупотреблений, совершенных на предприятиях в собственности бизнес-структур Ахметова.

По ее словам, в первую очередь речь идет о крупных предприятиях в сфере угольной промышленности и энергетики. Венедиктова добавила, что ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен.

Кроме того, Венедиктова отметила, что будет лично контролировать ход расследования и войдет в состав групп прокуроров по наиболее резонансным делам.

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Предыстория: 

  • В последнее время между властями и Ахметовым идет борьба в нескольких плоскостях.
  • 30 ноября Верховная Рада приняла законопроект №5600, нормы которого направлены не в пользу бизнеса Ахметова.
  • 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Ахметова хотели втянуть в государственный переворот. Затем он добавил отдельно, что Ахметов "не имеет права шантажировать общество" возможностью перебоев электроэнергии.
  • В "Слуге народа" планируют принять законопроект, которым легализуют механизм введения временных администраций на энергетические объекты страны. Источник "Украинской правды" прокомментировал, что это направлено против бизнеса Ахметова.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваАхметовДТЭК
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