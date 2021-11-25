Очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали

Очередное заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не состоялось из-за неявки трех членов комиссии.

Источник: facebook-страница руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, сообщение международной неправительственной организации Transparency International

Дословно: "Сегодняшнее заседание конкурсной комиссии САП снова сорвала часть, контролируемая Банковой .

Сегодня Татаровская часть комиссии, а именно Соболь, Гуджал и Бусол не появилась на заседании, где должны были объявить результаты тестирования. После этого должно было быть собеседование и объявление победителя конкурса".

Детали: На онлайн-заседании должны были объявить результаты тестирования кандидатов, а затем должно было состояться собеседование с финалистами и объявление победителя конкурса. Однако три члена комиссии не явились.

По мнению представителей Transparency International, затягивание с избранием руководителя САП выгодно топ-коррупционерам и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, оказывающей влияние на принятие решений в органе. И. о. руководителя САП, согласно действующему законодательству, не имеет таких же полномочий, как глава Антикоррупционной прокуратуры.

Следующее заседание было назначено на 29 ноября в 17:00. Если снова не наберут кворум, то заседание назначат на 2 декабря.

По данным Шабунина, Елена Бусол ушла в отпуск, а Евгений Соболь готовится к сотой годовщине основания высшего учебного заведения, в котором он работает.

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