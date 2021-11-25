Очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали
Очередное заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не состоялось из-за неявки трех членов комиссии.
Источник: facebook-страница руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, сообщение международной неправительственной организации Transparency International
Дословно: "Сегодняшнее заседание конкурсной комиссии САП снова сорвала часть, контролируемая Банковой .
Сегодня Татаровская часть комиссии, а именно Соболь, Гуджал и Бусол не появилась на заседании, где должны были объявить результаты тестирования. После этого должно было быть собеседование и объявление победителя конкурса".
Детали: На онлайн-заседании должны были объявить результаты тестирования кандидатов, а затем должно было состояться собеседование с финалистами и объявление победителя конкурса. Однако три члена комиссии не явились.
По мнению представителей Transparency International, затягивание с избранием руководителя САП выгодно топ-коррупционерам и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, оказывающей влияние на принятие решений в органе. И. о. руководителя САП, согласно действующему законодательству, не имеет таких же полномочий, как глава Антикоррупционной прокуратуры.
Следующее заседание было назначено на 29 ноября в 17:00. Если снова не наберут кворум, то заседание назначат на 2 декабря.
По данным Шабунина, Елена Бусол ушла в отпуск, а Евгений Соболь готовится к сотой годовщине основания высшего учебного заведения, в котором он работает.
Предыстория:
- В начале октября заседание не состоялось из-за неявки уже упомянутого Андрея Гуджала. ЕС и США тогда выразили свое официальное разочарование из-за саботирования процедур избрания нового руководителя САП.
- Украина обязалась в меморандуме с МВФ избрать главу САП до конца ноября 2021 года. Это заложено в программе реформ для получения очередного транша помощи летом 2022 года. Также Евросоюз определил саботирование реформы антикоррупционной прокуратуры как один из критериев для возможной приостановки действия безвизового режима для поездок граждан.
- В октябре президент Владимир Зеленский выражал удивление, что конкурсная комиссия не может собраться и провести заседание.
- В конце августа четыре члена комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и, в связи с этим. не исключают своего выхода из комиссии.
- Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, ранее определившихся, и 7 делегированных Верховной Радой.