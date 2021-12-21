"Украинская правда" вместе с "ЦПК" победили Венедиктову в Верховном Суде

"Украинская правда" и общественная организация "Центр противодействия коррупции" победили в Верховном Суде генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Источник: решение суда в государственном реестре, адвокат "Украинской правды" по этому делу Александр Литвин

Прямая речь Литвина: "Верховный суд полностью согласился с нашими аргументами, мы подчеркивали, что информация имеет общественный интерес и является оценочными суждениями. Мы не утверждали о совершении Венедиктовой какого-либо преступления, как об этом писала ее адвокат. Кроме того, глава прокуратуры не имела права требовать возмещения морального вреда".

Детали: В марте Венедиктова подала иск о защите чести и достоинства против "УП" и "ЦПК" из-за статьи "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

В статье "УП" отметила, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что муж Венедиктовой – работник киберполиции Денис Колесник – влиял на работу правоохранительных органов вне своих полномочий, когда Венедиктова занимала должность директора Государственного бюро расследований.

В частности, Венедиктова назначила своим советником Руслана Бирюкова, который являлся членом конкурсной комиссии по избранию главы ДБР и работал в Нацполиции. Также генпрокурор брала своего мужа на важные совещания.

Венедиктова в иске потребовала опровергнуть эту информацию и взыскать 150 тысяч компенсации с "УП" и "ГПК".

Печерский районный суд Киева и Киевский апелляционный суд удовлетворили просьбу генпрокурора. Однако на уровне кассации Верховный Суд принял сторону "УП" и "ГПК", отменив постановления судов предыдущих инстанций.

Судьи приняли во внимание подобные иски, которые рассматривались Европейским судом по правам человека. В частности, в заключении Верховного Суда упоминают решение ЕСПЧ в иске издания "Украина-Центр" 2010 года.

Дословно решение ВС: "Журналистская свобода также включает в себя возможность преувеличений или даже провокаций.

Пункт 2 статьи 10 Конвенции (о защите прав человека и основополагающих свобод – ред.) почти не предоставляет возможностей для ограничения свободы выражения мнений, когда речь идет о выступлениях политиков или вопросах, представляющих общественный интерес. Кроме того, предел допустимой критики в отношении такого публичного лица как политик шире, чем в отношении частного лица.

В отличие от последнего первый неизбежно и сознательно идет на то, чтобы все его слова и поступки были объектом пристального внимания со стороны журналистов и широкой общественности, поэтому должен проявлять большую толерантность".

Напомним: Согласно Закону Украины "Об информации", право общественности знать информацию, представляющую общественный интерес, превалирует над потенциальным ущербом от ее распространения. Кроме того, никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений.

Что было раньше: 7 марта 2020 Венедиктова подала иск против "УП" и "ЦПК" в Печерский районный суд. 14 мая 2021 года апелляция приняла сторону генпрокурора.