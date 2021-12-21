Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КСУ признал конституционным запрет на показ российских фильмов и сериалов

Вторник, 21 декабря 2021, 18:14
Большая палата КСУ. фото: facebook-страница КСУ

Большая палата Конституционного Суда приняла решение по делу о запрете показа российских фильмов и сериалов.

Источник: пресс-служба КСУ, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря

Прямая речь Совгири: "Суд признал конституционными положения действующего Закона, предусматривающие, что:

  • не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для "трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованного на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств";
  • запрещается трансляция (демонстрация путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора;
  • запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащие популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года".

Детали: Кроме того, КСУ признал конституционным факт составления перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Таким образом, положения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографе", регулирующих трансляцию в Украине российских медиапродуктов, остались в силе.

Предыстория: 

  • В 2015 году Верховная Рада запретила трансляцию фильмов и сериалов, созданных в Российской Федерации после 1991 года.
  • После этого решение на некоторые телеканалы назначали проверки из-за трансляции советских фильмов, ведь в некоторых из них снимались актеры, поддерживавшие оккупацию Крыма и российскую агрессию в Украине.
  • Иск в КСУ подали 47 народных депутатов в 2018 году, преимущественно от фракции "Оппозиционный блок". Они просили Суд разъяснить, соответствуют ли нормам Конституции такие законодательные ограничения.

Украинская правда
Темы: КСтелевидениекиноРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
КС
"Множественное гражданство" от Зеленского: нардепы обратились в КСУ
Сложение 150 депутатами мандатов не приведет к роспуску Рады – представитель ВР
Нардепы во главе с Разумковым обжалуют в КС проект Зеленского о гражданстве
Последние новости
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
03:50
Из-за сильных ливней в Бразилии эвакуировали более 11 тысяч человек
Все новости...