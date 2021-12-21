КСУ признал конституционным запрет на показ российских фильмов и сериалов

Большая палата Конституционного Суда приняла решение по делу о запрете показа российских фильмов и сериалов.

Источник: пресс-служба КСУ, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря

Прямая речь Совгири: "Суд признал конституционными положения действующего Закона, предусматривающие, что:

не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для "трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованного на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств";

запрещается трансляция (демонстрация путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора;

запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащие популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года".

Детали: Кроме того, КСУ признал конституционным факт составления перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Таким образом, положения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографе", регулирующих трансляцию в Украине российских медиапродуктов, остались в силе.

Предыстория: