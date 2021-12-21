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КСУ визнав конституційною заборону показу російських фільмів і серіалів 

Вівторок, 21 грудня 2021, 18:14
Велика палата КСУ. фото: facebook-сторінка КСУ

Велика палата Конституційного Суду ухвалила рішення в справі про заборону показу російських фільмів і серіалів.

Джерело: пресслужба КСУ, представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря

Пряма мова Совгирі: "Суд визнав конституційними положення цього Закону, якими передбачається, що:

  • не допускається використання телерадіоорганізацій, зокрема, для „трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв";
  • забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора;
  • заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року".

Деталі: Крім того, КСУ визнав конституційним складення переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. 

Таким чином, положення законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про кінематограф", що регулюють трансляцію російських медіапродуктів, залишилися чинним.

Передісторія

  • 2015 року Верховна Рада заборонила трансляцію фільмів і серіалів, які були створені в Російській Федерації після 1991 року. 
  • Після цього рішення на деякі телеканали призначали перевірку через транслювання радянських фільмів, адже в деяких із них знімалися актори, що підтримували окупацію Криму та російську агресію в Україні.
  • Позов до КСУ подали 47 народних депутатів у 2018 році, переважно від фракції "Опозиційний блок". Вони просили Суд розтлумачити, чи є конституційними такі обмеження.

Українська правда
Теми: КСтелебаченнякіноРосія


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