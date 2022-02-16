Зеленский не видит отвода войск Россией

Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального отвода войск Россией от украинских границ.

Источник: BBC с комментарием Зеленского, пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Честно говоря, мы реагируем на ту ситуацию, которую мы имеем, и мы пока не видим никакого отвода (войск со стороны России – ред.). Мы только слышим (такие заявления – ред.).

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Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы сохраняем спокойствие на фоне разных угроз, потому что мы помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет.

Пока это только заявления (России об отводе войск – ред.)".

Детали: По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.

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Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​Ровенской области, где наблюдает за тактическими учениями украинских военных "Метель-2022". В частности, он наблюдал, как в армии тренируются применять противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, а также ракетные комплексы Stinger, которые западные партнеры передали как поддержку из-за угрозы российского наступления.

16 февраля этого года в Украине назначен Днем единения: утром вся страна исполняла государственный гимн и поднимала государственные флаги в своих городах и городках.

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