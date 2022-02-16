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Зеленский не видит отвода войск Россией

Денис КарловскийСреда, 16 февраля 2022, 14:55
Президент Владимир Зеленский на учениях ВСУ в Ровенской области. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального отвода войск Россией от украинских границ.

Источник: BBC с комментарием Зеленского, пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Честно говоря, мы реагируем на ту ситуацию, которую мы имеем, и мы пока не видим никакого отвода (войск со стороны России – ред.). Мы только слышим (такие заявления – ред.).

Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы сохраняем спокойствие на фоне разных угроз, потому что мы помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет.

Пока это только заявления (России об отводе войск – ред.)".

Детали: По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.

Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​Ровенской области, где наблюдает за тактическими учениями украинских военных "Метель-2022". В частности, он наблюдал, как в армии тренируются применять противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, а также ракетные комплексы Stinger, которые западные партнеры передали как поддержку из-за угрозы российского наступления.

16 февраля этого года в Украине назначен Днем единения: утром вся страна исполняла государственный гимн и поднимала государственные флаги в своих городах и городках.

Предыстория: 

  • Ранее, спецслужбы США якобы сообщили союзникам в НАТО, что Россия приготовилась осуществлять широкомасштабное наступление в Украину 16 февраля.
  • 15 февраля в российском министерстве обороны заявили, что войска Южного и Западного военных округов, граничащие с Украиной, возвращаются в свои постоянные места дислокации.
  • Утром 16 февраля минобороны РФ заявило, что отводит часть своих войск с территории оккупированного Крыма. А в белорусском министерстве иностранных дел заявили, что после завершения совместных с Россией военных учений "Союзная решимость-2022" на территории Беларуси не останется ни одной единицы техники и ни одного военнослужащего российской армии.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в противоположность утверждениям российских чиновников, военные Альянса не видят реальных признаков отвода войск.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаджавелин


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