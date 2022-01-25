Самолетом из США привезли около трех сотен "Джавелинов"
США передали Украине около 300 противотанковых комплексов Javelin в пакете безопасности, прибывшей самолетом в аэропорт "Борисполь" 25 января.
Источник: facebook-страница посольства США, twitter-страница министра обороны Алексея Резникова
Детали: В третьем пакете помощи США направили около 79 тонн вооружения, в том числе 300 Джавелинов.
Это часть пакета вооружения, которое США предоставляют Украине в размере 200 миллионов долларов.
Справка: Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Его ракета имеет новейшую технологию, благодаря которой оператору не нужно корректировать и сопровождать заряд до цели после запуска.
"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА.
Предыстория:
- Самолет с третьей частью помощи приземлился в Борисполе около 16:00 25 января. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия".
- В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена негласно разрешила предоставить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.
- Западные СМИ писали, что в пакет этой дополнительной военной помощи США для Украины войдут радиолокационные системы и морское оборудование.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что речь идет, в частности, о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.
- По состоянию на 24 января 2022 года Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.