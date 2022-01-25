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Самолетом из США привезли около трех сотен "Джавелинов"

Вторник, 25 января 2022, 21:32
Самолетом из США привезли около трех сотен Джавелинов
Груз с вооружением в американском самолете. Фото: посольство США в Украине

США передали Украине около 300 противотанковых комплексов Javelin в пакете безопасности, прибывшей самолетом в аэропорт "Борисполь" 25 января.

Источник: facebook-страница посольства США, twitter-страница министра обороны Алексея Резникова

Детали: В третьем пакете помощи США направили около 79 тонн вооружения, в том числе 300 Джавелинов.

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Это часть пакета вооружения, которое США предоставляют Украине в размере 200 миллионов долларов.

Разгрузка вооружения из самолета в
Разгрузка вооружения из самолета в "Борисполе"
Фото: посольство США в Украине
Вооружение на борту американского самолета в
Вооружение на борту американского самолета в "Борисполе"
Фото: посольство США в Украине

Справка: Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Его ракета имеет новейшую технологию, благодаря которой оператору не нужно корректировать и сопровождать заряд до цели после запуска.

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"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА.

Предыстория: 

  • Самолет с третьей частью помощи приземлился в Борисполе около 16:00 25 января. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия".
  • В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена негласно разрешила предоставить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.
  • Западные СМИ писали, что в пакет этой дополнительной военной помощи США для Украины войдут радиолокационные системы и морское оборудование.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что речь идет, в частности, о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.
  • По состоянию на 24 января 2022 года Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

Украинская правда
Темы: джавелинСШАармияоружиевойна
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