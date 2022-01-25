Самолетом из США привезли около трех сотен "Джавелинов"

Груз с вооружением в американском самолете. Фото: посольство США в Украине

США передали Украине около 300 противотанковых комплексов Javelin в пакете безопасности, прибывшей самолетом в аэропорт "Борисполь" 25 января.

Источник: facebook-страница посольства США, twitter-страница министра обороны Алексея Резникова

Детали: В третьем пакете помощи США направили около 79 тонн вооружения, в том числе 300 Джавелинов.

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Это часть пакета вооружения, которое США предоставляют Украине в размере 200 миллионов долларов.

Разгрузка вооружения из самолета в "Борисполе" Фото: посольство США в Украине

Вооружение на борту американского самолета в "Борисполе" Фото: посольство США в Украине

Справка: Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Его ракета имеет новейшую технологию, благодаря которой оператору не нужно корректировать и сопровождать заряд до цели после запуска.

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"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА.

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