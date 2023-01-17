Рада получила свидетельство о смерти нардепа-предателя Ковалева: отобрала мандат

Нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, сообщение об убийстве которого появилось в августе 2022 года, лишили депутатского мандата, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук получил копию свидетельства о смерти предателя и уже подписал распоряжение.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, Стефанчук у Twitter

Прямая речь Железняка: "От председателя парламента узнал, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборациониста Ковалева".

Детали: По его словам, учитывая это Ковалева вскоре юридически лишат мандата. Таким образом, количество народных избранников сократится до 410 парламентариев.

Позже Стефанчук сообщил, что подписал распоряжение о прекращении полномочий нардепа-коллаборанта. "Судьба коллаборационистов и предателей Украины. Подписал Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью", - написал он.

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