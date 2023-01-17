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Рада получила свидетельство о смерти нардепа-предателя Ковалева: отобрала мандат

Станислав ПогориловВторник, 17 января 2023, 15:37
КОВАЛЕВ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОКУШЕНИЯ, СКРИНШОТ

Нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, сообщение об убийстве которого появилось в августе 2022 года, лишили депутатского мандата, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук получил копию свидетельства о смерти предателя и уже подписал распоряжение.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, Стефанчук у Twitter

Прямая речь Железняка: "От председателя парламента узнал, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборациониста Ковалева".

Детали: По его словам, учитывая это Ковалева вскоре юридически лишат мандата. Таким образом, количество народных избранников сократится до 410 парламентариев.

Позже Стефанчук сообщил, что подписал распоряжение о прекращении полномочий нардепа-коллаборанта. "Судьба коллаборационистов и предателей Украины. Подписал Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью", - написал он.

 

Предистория:

  • В начале апреля 2022 года Алексей Ковалев написал, что находится в Голой Пристани на Херсонщине, несмотря на российскую оккупацию, чтобы "работать в своем округе". ГБР открыло уголовное производство в отношении него.
  • 3 мая Ковалева исключили из фракции "Слуга народа". Когда 8 июня Ковалев признался, что сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области, фракция "Слуга народа" призвала Верховную Раду лишить его мандата.
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева был взорван в Херсонской области. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
  • По данным ГБР, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
  • 6 июля генпрокурор сообщила Ковалеву о подозрении. Он объявлен в розыск. Имущество Ковалева перешло в управление АРМА.
  • В августе 2022 года сообщалось, что Ковалева убили на оккупированной Херсонщине.

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Темы: КовалёвВерховная Радавойна
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