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Украинцев призывают не ходить в горы: в Карпатах ожидаются интенсивные снегопады

Пятница, 3 декабря 2021, 12:20
Украинцев призывают не ходить в горы: в Карпатах ожидаются интенсивные снегопады
Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

В ближайшие дни в Карпатах ожидается интенсивные снегопады и значительная – 3 уровня – снеголавинная опасность.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Дословно Укргидрометцентр: "Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с интенсивным приростом снежного покрова ожидается 3-4 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской областей". 

 
Фото c Facebook  Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Детали: Сообщается, что возможно схождение лавин 3-4 декабря – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области и 5 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики советуют воздержаться от походов в горы.

В то же время ГСЧС рекомендует украинцам зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.

Украинская правда

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Темы: погодаКарпаты
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