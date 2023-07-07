Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста

Алена МазуренкоПятница, 7 июля 2023, 21:45
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
фото: ФБ Марцинкива

Из-за сильного дождя в Ивано-Франковске упала часть пешеходного моста в микрорайоне Пасечная.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram и Facebook

Дословно: "Сильные ливни наделали беды в области. И не обошли стороной и Франковск. Из-за резкого поднятия уровня воды обвалилась часть пешеходного моста на Набережной.

Соответствующие службы уже работают на месте.

Реклама:

Над восстановлением пешеходного моста будет работать Локомотиворемонтный завод".

Детали: Марцинкив также опубликовал видео возле обвалившейся части моста.

 

По его словам, оборвало часть берега со стороны Немецкого озера: "В свое время этот мост построил университет нефти и газа. Сейчас поднялся уровень воды. Благодаря полиции перекрыли все переходы. К счастью, жертв нет, но есть ущерб в Ивано-франковской общине".

ВИДЕО ДНЯ

По словам заместителя городского головы Руслана Гайды, примерно с 16:00 поднялся уровень воды в реке Быстрица Солотвинская и из-за размытия берега упала часть моста.

Также есть информация о подтоплении в Клузеве, Ямнице.

После спада воды обещали начать восстановление моста.

На участке, где река размыла берег, планируют берегоукрепление.

 

Темы: Ивано-Франковскпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
ГБР выявило новые факты издевательства офицера НГУ над военными: опрашиваются свидетели
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: