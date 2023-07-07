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Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста

Алена МазуренкоПятница, 7 июля 2023, 21:45
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
фото: ФБ Марцинкива

Из-за сильного дождя в Ивано-Франковске упала часть пешеходного моста в микрорайоне Пасечная.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram и Facebook

Дословно: "Сильные ливни наделали беды в области. И не обошли стороной и Франковск. Из-за резкого поднятия уровня воды обвалилась часть пешеходного моста на Набережной.

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Соответствующие службы уже работают на месте.

Над восстановлением пешеходного моста будет работать Локомотиворемонтный завод".

Детали: Марцинкив также опубликовал видео возле обвалившейся части моста.

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По его словам, оборвало часть берега со стороны Немецкого озера: "В свое время этот мост построил университет нефти и газа. Сейчас поднялся уровень воды. Благодаря полиции перекрыли все переходы. К счастью, жертв нет, но есть ущерб в Ивано-франковской общине".

По словам заместителя городского головы Руслана Гайды, примерно с 16:00 поднялся уровень воды в реке Быстрица Солотвинская и из-за размытия берега упала часть моста.

Также есть информация о подтоплении в Клузеве, Ямнице.

После спада воды обещали начать восстановление моста.

На участке, где река размыла берег, планируют берегоукрепление.

 

Темы: Ивано-Франковскпогода
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