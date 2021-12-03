Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Люди с двойным гражданством должны будут определиться, где голосуют – Арахамия

Пятница, 3 декабря 2021, 12:27
Люди с двойным гражданством должны будут определиться, где голосуют – Арахамия
Давид Арахамия, фото Дмитрия Ларина, УП

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что узаконивание двойного гражданства не требует внесения изменений в Конституцию, и подчеркнул, что граждане с двойным гражданством, которые не проживают в Украине, не смогут голосовать в Украине.

Источник: Арахамия журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Там есть несколько "предохранителей". Первый – страна-агрессор: люди, у которых есть российский паспорт, не могут брать украинский паспорт.

Во-вторых: человек должен определиться – если он гражданин Канады или Соединенных Штатов и одновременно получил украинское гражданство, должен определиться, за какую власть он где (в какой стране – ред.) голосует. Если он живет в Соединенных Штатах, то имеет украинский паспорт, но не может голосовать здесь, потому что голосует за президента Соединенных Штатов, за их Сенат.

Не может человек голосовать в двух странах за власть. Так не работает. Там есть принцип оседлости. Если центр интересов человека здесь, он голосует здесь, если там – за власти там.

Чтобы не было сейчас манипуляций, потому что уже идут манипуляции на эту тему, что где-то 20 миллионов людей, которые не живут постоянно в Украине, будут решать (о) власти в Украине. Это действительно неправильно. И по нашей логике в этом законопроекте на это есть предохранитель.

Третий предохранитель – чтобы иностранцы не могли занимать государственные должности. Если кто-то, имея двойное гражданство, хочет занять должность, он должен отказаться от всех других гражданств и быть лишь гражданином Украины".

Детали: Арахамия сказал, что после того, как президент Владимир Зеленский объявил о "множественном гражданстве", он получил в Facebook "сотни отзывов от людей, живущих в нашей диаспоре – в США, Канаде, Аргентине, Португалии, – которые очень хотят получить украинский паспорт".

Украинские паспорта, по его мнению, упростят для диаспорян визиты в Украину и ведение бизнеса здесь.

В то же время, Арахамия выразил убеждение, что можно обойтись без изменений в Конституцию, потому что "єдине громадянство" в ней – это "единое", а не не "единственное", то есть общее для всех в стране гражданство, а не исключительно украинское. В украинском языке часто используют одно слово для этих понятий – "єдине".

Прямая речь: "По нашему мнению, нет (необходимости вносить изменения в Конституцию), потому что "єдине" гражданство большинством конституционалистов расценивается... как единое.

Это было, когда была угроза утраты Крыма, – и они говорили, что это "єдине", имея в виду, что это единое по всей Украине, то есть нет полтавского гражданства, николаевского, винницкого или крымского. Тогда, когда принимали, именно такая трактовка была этой нормы о гражданстве. "Єдине" – имеется в виду единое".

Справка:  Статья 4 раздела I Конституции Украины гласит, что в Украине существует "єдине" гражданство. Основания получения и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Статья 156 Конституции предусматривает, что законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения" Конституции при его принятии не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады утверждается всеукраинским референдумом.

Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о "множественном гражданстве".
  • 2 декабря Зеленский подал в Верховную Раду 5 законопроектов относительно гражданства. Ими президент хочет урегулировать вопросы двойного гражданства, обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств. И не посредством нового закона, а через внесение изменений в существующие. 
  • Предложенные президентом изменения в закон "О гражданстве Украины" предусматривают сохранение принципа единого гражданства, закрепленного в Конституции Украины, и введение декларации об отказе от иностранного гражданства и признание себя только гражданином Украины.
  • Почти половина украинцев не поддерживают идею о введении двойного или множественного гражданства в Украине.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: гражданствоАрахамия ЗеленскийКонституциязаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
гражданство
ФСБ планирует найти "гражданство РФ" у военного руководства Украины – СБУ
Парламент Молдовы поддержал предоставление гражданства всем детям, рожденным в стране
У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали
Последние новости
20:57
Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, раненые работники
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: