Люди с двойным гражданством должны будут определиться, где голосуют – Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что узаконивание двойного гражданства не требует внесения изменений в Конституцию, и подчеркнул, что граждане с двойным гражданством, которые не проживают в Украине, не смогут голосовать в Украине.
Источник: Арахамия журналистам в кулуарах парламента
Прямая речь: "Там есть несколько "предохранителей". Первый – страна-агрессор: люди, у которых есть российский паспорт, не могут брать украинский паспорт.
Во-вторых: человек должен определиться – если он гражданин Канады или Соединенных Штатов и одновременно получил украинское гражданство, должен определиться, за какую власть он где (в какой стране – ред.) голосует. Если он живет в Соединенных Штатах, то имеет украинский паспорт, но не может голосовать здесь, потому что голосует за президента Соединенных Штатов, за их Сенат.
Не может человек голосовать в двух странах за власть. Так не работает. Там есть принцип оседлости. Если центр интересов человека здесь, он голосует здесь, если там – за власти там.
Чтобы не было сейчас манипуляций, потому что уже идут манипуляции на эту тему, что где-то 20 миллионов людей, которые не живут постоянно в Украине, будут решать (о) власти в Украине. Это действительно неправильно. И по нашей логике в этом законопроекте на это есть предохранитель.
Третий предохранитель – чтобы иностранцы не могли занимать государственные должности. Если кто-то, имея двойное гражданство, хочет занять должность, он должен отказаться от всех других гражданств и быть лишь гражданином Украины".
Детали: Арахамия сказал, что после того, как президент Владимир Зеленский объявил о "множественном гражданстве", он получил в Facebook "сотни отзывов от людей, живущих в нашей диаспоре – в США, Канаде, Аргентине, Португалии, – которые очень хотят получить украинский паспорт".
Украинские паспорта, по его мнению, упростят для диаспорян визиты в Украину и ведение бизнеса здесь.
В то же время, Арахамия выразил убеждение, что можно обойтись без изменений в Конституцию, потому что "єдине громадянство" в ней – это "единое", а не не "единственное", то есть общее для всех в стране гражданство, а не исключительно украинское. В украинском языке часто используют одно слово для этих понятий – "єдине".
Прямая речь: "По нашему мнению, нет (необходимости вносить изменения в Конституцию), потому что "єдине" гражданство большинством конституционалистов расценивается... как единое.
Это было, когда была угроза утраты Крыма, – и они говорили, что это "єдине", имея в виду, что это единое по всей Украине, то есть нет полтавского гражданства, николаевского, винницкого или крымского. Тогда, когда принимали, именно такая трактовка была этой нормы о гражданстве. "Єдине" – имеется в виду единое".
Справка: Статья 4 раздела I Конституции Украины гласит, что в Украине существует "єдине" гражданство. Основания получения и прекращения гражданства Украины определяются законом.
Статья 156 Конституции предусматривает, что законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения" Конституции при его принятии не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады утверждается всеукраинским референдумом.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о "множественном гражданстве".
- 2 декабря Зеленский подал в Верховную Раду 5 законопроектов относительно гражданства. Ими президент хочет урегулировать вопросы двойного гражданства, обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств. И не посредством нового закона, а через внесение изменений в существующие.
- Предложенные президентом изменения в закон "О гражданстве Украины" предусматривают сохранение принципа единого гражданства, закрепленного в Конституции Украины, и введение декларации об отказе от иностранного гражданства и признание себя только гражданином Украины.
- Почти половина украинцев не поддерживают идею о введении двойного или множественного гражданства в Украине.