Люди с двойным гражданством должны будут определиться, где голосуют – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что узаконивание двойного гражданства не требует внесения изменений в Конституцию, и подчеркнул, что граждане с двойным гражданством, которые не проживают в Украине, не смогут голосовать в Украине.

Источник: Арахамия журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Там есть несколько "предохранителей". Первый – страна-агрессор: люди, у которых есть российский паспорт, не могут брать украинский паспорт.

Во-вторых: человек должен определиться – если он гражданин Канады или Соединенных Штатов и одновременно получил украинское гражданство, должен определиться, за какую власть он где (в какой стране – ред.) голосует. Если он живет в Соединенных Штатах, то имеет украинский паспорт, но не может голосовать здесь, потому что голосует за президента Соединенных Штатов, за их Сенат.

Не может человек голосовать в двух странах за власть. Так не работает. Там есть принцип оседлости. Если центр интересов человека здесь, он голосует здесь, если там – за власти там.

Чтобы не было сейчас манипуляций, потому что уже идут манипуляции на эту тему, что где-то 20 миллионов людей, которые не живут постоянно в Украине, будут решать (о) власти в Украине. Это действительно неправильно. И по нашей логике в этом законопроекте на это есть предохранитель.

Третий предохранитель – чтобы иностранцы не могли занимать государственные должности. Если кто-то, имея двойное гражданство, хочет занять должность, он должен отказаться от всех других гражданств и быть лишь гражданином Украины".

Детали: Арахамия сказал, что после того, как президент Владимир Зеленский объявил о "множественном гражданстве", он получил в Facebook "сотни отзывов от людей, живущих в нашей диаспоре – в США, Канаде, Аргентине, Португалии, – которые очень хотят получить украинский паспорт".

Украинские паспорта, по его мнению, упростят для диаспорян визиты в Украину и ведение бизнеса здесь.

В то же время, Арахамия выразил убеждение, что можно обойтись без изменений в Конституцию, потому что "єдине громадянство" в ней – это "единое", а не не "единственное", то есть общее для всех в стране гражданство, а не исключительно украинское. В украинском языке часто используют одно слово для этих понятий – "єдине".

Прямая речь: "По нашему мнению, нет (необходимости вносить изменения в Конституцию), потому что "єдине" гражданство большинством конституционалистов расценивается... как единое.

Это было, когда была угроза утраты Крыма, – и они говорили, что это "єдине", имея в виду, что это единое по всей Украине, то есть нет полтавского гражданства, николаевского, винницкого или крымского. Тогда, когда принимали, именно такая трактовка была этой нормы о гражданстве. "Єдине" – имеется в виду единое".

Справка: Статья 4 раздела I Конституции Украины гласит, что в Украине существует "єдине" гражданство. Основания получения и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Статья 156 Конституции предусматривает, что законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения" Конституции при его принятии не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады утверждается всеукраинским референдумом.

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