Турция передаст Украине не менее 20 "Байрактаров" в ближайшее время – Bloomberg
Американское авторитетное издание Bloomberg из своих источников сообщает, что Турция согласовала поставки более 20 "Байрактаров" в Украину в ближайшее время.
Источник: Bloomberg
Детали: Американские журналисты пообщались со своими источниками в турецком правительстве и руководстве производителя оружия Baykar.
В издании узнали, что Украине тайно передадут еще как минимум 24 беспилотника в ближайшее время.
Журналистам также намекнули, что в целом Украина получила от Турции значительно больше беспилотников, чем сообщали в официальных источниках.
Источник в турецком правительстве добавил, что поставки "Байрактаров" Украине дает больше возможностей Турции для давления на Россию.
Чиновник добавил, что Турция подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа "Зенит-2". По мнению журналистов, это соглашение может помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.
Справка: "Байрактар ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".
Предыстория:
- В телефонном разговоре 3 декабря президент России Владимир Путин пожаловался президенту Турции, что Украина применяет "Байрактары" в зоне проведения операции Объединенных сил. По мнению Путина, подобные действия грубо нарушают Минские соглашения 2015 года.
- 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Украинские военные ответили на нарушение режима прекращения огня со стороны российских войск, которые били из гаубиц, запрещенных Минскими соглашениями. Тогда члены "Нормандской четверки" Франция и Германия выразили недовольство из-за применения Украиной турецких беспилотников.
- В начале ноября начальник Генерального штаба сказал, что Украина будет наращивать использование беспилотников Байрактар в зоне проведения ООС. В начале декабря в Генштабе сообщали, что турецкие беспилотные аппараты "доводят врага до паники".
- Поставки в Украину турецких беспилотников согласовали еще зимой 2019, и они продолжаются по сей день. В начале ноября посол Украины в Турции прокомментировал, что украинское правительство планирует локализовать производство "Байрактаров".