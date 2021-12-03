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Турция передаст Украине не менее 20 "Байрактаров" в ближайшее время – Bloomberg

Пятница, 3 декабря 2021, 21:59
Турецкий БПЛА Bayraktar на турецкой базе на Кипре 16 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Американское авторитетное издание Bloomberg из своих источников сообщает, что Турция согласовала поставки более 20 "Байрактаров" в Украину в ближайшее время.

Источник: Bloomberg

Детали: Американские журналисты пообщались со своими источниками в турецком правительстве и руководстве производителя оружия Baykar.

В издании узнали, что Украине тайно передадут еще как минимум 24 беспилотника в ближайшее время.

Журналистам также намекнули, что в целом Украина получила от Турции значительно больше беспилотников, чем сообщали в официальных источниках.

Источник в турецком правительстве добавил, что поставки "Байрактаров" Украине дает больше возможностей Турции для давления на Россию.

Чиновник добавил, что Турция подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа "Зенит-2". По мнению журналистов, это соглашение может помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.

Справка: "Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Предыстория: 

  • В телефонном разговоре 3 декабря президент России Владимир Путин пожаловался президенту Турции, что Украина применяет "Байрактары" в зоне проведения операции Объединенных сил. По мнению Путина, подобные действия грубо нарушают Минские соглашения 2015 года.
  • 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Украинские военные ответили на нарушение режима прекращения огня со стороны российских войск, которые били из гаубиц, запрещенных Минскими соглашениями. Тогда члены "Нормандской четверки" Франция и Германия выразили недовольство из-за применения Украиной турецких беспилотников.
  • В начале ноября начальник Генерального штаба сказал, что Украина будет наращивать использование беспилотников Байрактар ​​в зоне проведения ООС. В начале декабря в Генштабе сообщали, что турецкие беспилотные аппараты "доводят врага до паники".
  • Поставки в Украину турецких беспилотников согласовали еще зимой 2019, и они продолжаются по сей день. В начале ноября посол Украины в Турции прокомментировал, что украинское правительство планирует локализовать производство "Байрактаров".

Украинская правда
Темы: байрактарТурцияУкраинаоружие
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