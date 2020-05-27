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Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину

Среда, 27 мая 2020, 16:50
Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину

Судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Веховной Рады Александра Онищенко.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Соответствующее решение в Германии приняли в среду, 27 мая.

Отмечается, что ходатайство украинской прокуратуры не удовлетворили "из-за отсутствия гарантии надлежащего содержания Онищенко в украинской тюрьме".

В объяснении постановления говорится, что "существует значительная вероятность" того, что в случае его экстрадиции "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека.

До этого суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве.

Сообщается, что украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах".

Судьи сослались в своем решении на доклад Совета Европы, где эксперты СЕ отметили "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство" в украинских тюрьмах.

Также немецкие судьи отменили ордер об аресте Онищенко.

После этого решения бывший украинский нардеп может покинуть тюрьму.

Онищенко провел несколько месяцев в тюрьме Ольденбурга. Сообщается, что в течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной возле больнице.

Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание. 

5 мая суд поручил назначить Онищенко и его сообщнице бесплатных адвокатов, потому что его защитники не пришли в суд.

13 мая дело Онищенко в Украине начали рассматривать по существу.

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал на решение об экстрадиции в Украину.

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Темы: ОнищенкосудГерманиягаз
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