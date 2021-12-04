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У Порошенко прокомментировали возможное вручение ему нового подозрения

Суббота, 4 декабря 2021, 13:51
У Порошенко прокомментировали возможное вручение ему нового подозрения
фото Дмитрия Ларина, УП

В партии "Европейская солидарность" считают, что репрессии против нее и ее лидера Петра Порошенко нужны президенту Владимиру Зеленскому, чтобы отвлечь внимание от провалов и громких скандалов.

Источник: комментарий пресс-службы партии "Европейская солидарность" на информацию бывшего замгенпрокурора Виктора Трепака о возможном предъявлении подозрения Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО

Дословно: "Вместо того чтобы принять стратегические и тактические предложения Порошенко относительно дипломатического и военного противодействия Путину, Зеленский начал новый виток агрессии против Порошенко и всей оппозиции".

"Репрессии против "Европейской солидарности" и Порошенко крайне нужны ему как технология отвлечения внимания от своих сплошных провалов и громких скандалов – типа "вагнергейта" или причастности Зеленского и его "Квартала" к отмыванию средств Коломойского и хищению денег вкладчиков ПриватБанка".

Детали: В "ЕС" заявили, что под постоянным незаконным давлением Зеленского против Порошенко сфабриковано уже более ста разных уголовных дел, все из которых политически мотивированы.

"Так называемое угольное дело – так же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов Зеленского", - считают в партии.

Что предшествовало: В субботу бывший замгенпрокурора Виктор Трепак заявил, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Предыстория:

  • 8 октября народному депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку объявили ​​новая подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
  • В тот же день глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу Виктора Медведчука о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля.
  • У Порошенко назвали это "попыткой реанимировать фейк о связи Порошенко с Медведчуком" и отвергли обвинения со стороны властей.
  • 13 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России в Украину через компании с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

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Темы: Порошенко
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