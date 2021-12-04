В Нидерландах прошла многотысячная акция против карантинных ограничений

Акция против карантинных ограничений в Утрехте, скрин с видео

В Утрехте в Нидерландах 4 декабря несколько тысяч человек вышли на акцию против новых карантинных ограничений для сдерживания эпидемии коронавируса, введенных на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Люди собрались в центральной части города с плакатами с лозунгами о "медицинской свободе" и национальными флагами, заявляя, что видят в новых ограничениях де-факто принуждение к вакцинации.

На место проведения марша стягули значительные силы полиции. Об инцидентах не сообщают.

People from all across Europe today are protesting against vaccine passports and mandates.



📍Utrecht, Netherlands pic.twitter.com/M8iALBF0EI — Marie Oakes (@TheMarieOakes) December 4, 2021

Это первая крупная акция в стране после последнего усиления карантина, включающего закрытие баров, ресторанов и магазинов в вечерне-ночное время.

Как сообщает NOS, за прошедшие сутки в стране с населением около 17 млн ​​зарегистрировали более 22,7 тысячи заражений. Суточные показатели на уровне более 22-23 тысяч держатся уже почти две недели. В среднем ежедневно за последнюю неделю умирали 53 больных с коронавирусом, по сравнению с 45 за неделю до этого.

По данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, в Нидерландах полностью привиты от коронавируса около 70% взрослого населения.

Напомним, в середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, которая вернула частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.

Это спровоцировало беспорядки в ряде городов под предлогом недовольства ограничениями. Самые жесткие события были в Роттердаме, где полиция применила оружие.

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