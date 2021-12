В Нидерландах прошла многотысячная акция против карантинных ограничений

В Утрехте в Нидерландах 4 декабря несколько тысяч человек вышли на акцию против новых карантинных ограничений для сдерживания эпидемии коронавируса, введенных на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Люди собрались в центральной части города с плакатами с лозунгами о "медицинской свободе" и национальными флагами, заявляя, что видят в новых ограничениях де-факто принуждение к вакцинации.

На место проведения марша стягули значительные силы полиции. Об инцидентах не сообщают.

People from all across Europe today are protesting against vaccine passports and mandates.



📍Utrecht, Netherlands pic.twitter.com/M8iALBF0EI