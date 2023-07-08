Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 15:32
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который недавно подал в отставку.

Об этом Зеленский написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил нидерландского премьера за неизменность принципиальной позиции Нидерландов относительно российского вторжения и за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.

"Обсудили оборонное сотрудничество, зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F-16", – отметил Зеленский.

Реклама:

Сам Рютте сообщил, что обсудил с Зеленским "новые шаги в отношениях между НАТО и Украиной", о которых должно быть договорено на саммите в Вильнюсе, а также развитие событий на фронте.

"Я заверил его, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами", – добавил нидерландский премьер.

Ожидалось, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

ВИДЕО ДНЯ

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в июне, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийавиаНидерландыоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоТимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник

США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ

Эрдоган говорит, что Путин с ним одного мнения о продлении "зерновой сделки"

Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Следующие 10 лет Украине придется искать 4,5 млн работников - Минэкономики

Верховная Рада перенесла даты Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Зеленский
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам
Последние новости
20:01
видеоЗеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
20:00
Принята новая редакция закона "О кредитных союзах": в НБУ заявили о лучшей мировой практике
19:44
В Украине и трех европейских столицах: Киевская биеннале в этом году состоится
19:31
видеоКонтрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
19:27
Марсоход NASA прислал новые доказательства существования органических молекул на красной планете
19:22
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
19:19
ГСЧС заказало "Нибулону" строительство судов для разминирования водных путей
19:10
обновлено от 18:42По всей Украине звучала тревога из-за МиГа
19:07
В правительстве рассказали, насколько расходы бюджета в первом полугодии превысили доходы
19:06
Сводка Генштаба: Самые тяжелые бои идут на пяти направлениях
Все новости...
Реклама: