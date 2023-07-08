Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который недавно подал в отставку.
Об этом Зеленский написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".
Глава государства поблагодарил нидерландского премьера за неизменность принципиальной позиции Нидерландов относительно российского вторжения и за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.
"Обсудили оборонное сотрудничество, зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F-16", – отметил Зеленский.
Сам Рютте сообщил, что обсудил с Зеленским "новые шаги в отношениях между НАТО и Украиной", о которых должно быть договорено на саммите в Вильнюсе, а также развитие событий на фронте.
"Я заверил его, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами", – добавил нидерландский премьер.
Ожидалось, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в июне, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.