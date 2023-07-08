Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 15:32
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который недавно подал в отставку.

Об этом Зеленский написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил нидерландского премьера за неизменность принципиальной позиции Нидерландов относительно российского вторжения и за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.

Реклама:

"Обсудили оборонное сотрудничество, зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F-16", – отметил Зеленский.

Сам Рютте сообщил, что обсудил с Зеленским "новые шаги в отношениях между НАТО и Украиной", о которых должно быть договорено на саммите в Вильнюсе, а также развитие событий на фронте.

"Я заверил его, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами", – добавил нидерландский премьер.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидалось, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в июне, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

Темы: ЗеленскийавиаНидерландыоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: