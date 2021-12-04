У Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень
В Утрехті у Нідерландах 4 грудня кілька тисяч людей вийшли на акцію проти нових карантинних обмежень для стримування епідемії коронавірусу, які запровадили минулого тижня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Люди зібралися у центральній частині міста з плакатами із гаслами про "медичну свободу" та національними прапорами, заявляючи, що вбачають у нових обмеженнях де-факто примус до вакцинації.
На місце проведення маршу стягнули значні сили поліції. Про інциденти не повідомляють.
People from all across Europe today are protesting against vaccine passports and mandates.— Marie Oakes (@TheMarieOakes) December 4, 2021
📍Utrecht, Netherlands pic.twitter.com/M8iALBF0EI
Це перша велика акція в країні після останнього посилення карантину, що включає закриття барів, ресторанів і магазинів у вечірньо-нічний час.
Як повідомляє NOS, за минулу добу в країні з населенням близько 17 млн зареєстрували понад 22,7 тисяч заражень. Добові показники на рівні понад 22-23 тисячі тримаються вже майже два тижні.
В середньому щодня за останній тиждень помирали 53 коронахворих, порівняно з 45 за тиждень до цього.
За даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань, у Нідерландах повністю щеплені від коронавірусу майже 70% дорослого населення.
Нагадаємо, в середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.
Це спровокувало заворушення у низці міст під приводом невдоволення обмеженнями. Найжорсткішими подїі були у п’ятницю ввечері у Роттердамі, де поліція застосувала зброю.
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