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У Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень

Субота, 4 грудня 2021, 18:01
У Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень
Акція проти карантинних обмежень в Утрехті, скрін з відео

В Утрехті у Нідерландах 4 грудня кілька тисяч людей вийшли на акцію проти нових карантинних обмежень для стримування епідемії коронавірусу, які запровадили минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Люди зібралися у центральній частині міста з плакатами із гаслами про "медичну свободу" та національними прапорами, заявляючи, що вбачають у нових обмеженнях де-факто примус до вакцинації. 

На місце проведення маршу стягнули значні сили поліції. Про інциденти не повідомляють.

Це перша велика акція в країні після останнього посилення карантину, що включає закриття барів, ресторанів і магазинів у вечірньо-нічний час

Як повідомляє NOS, за минулу добу в країні з населенням близько 17 млн зареєстрували понад 22,7 тисяч заражень. Добові показники на рівні понад 22-23 тисячі тримаються вже майже два тижні.  

В середньому щодня за останній тиждень помирали 53 коронахворих, порівняно з 45 за тиждень до цього. 

За даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань, у Нідерландах повністю щеплені від коронавірусу майже 70% дорослого населення.

Нагадаємо, в середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Це спровокувало заворушення у низці міст під приводом невдоволення обмеженнями. Найжорсткішими подїі були у п’ятницю ввечері у Роттердамі, де поліція застосувала зброю.

Дивіться також відео від "ЄвроПравди": Сутички, барикади, спалені авто: невакциновані у ЄС протестують проти нових обмежень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нідерландимітингикарантин
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