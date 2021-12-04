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В афганском Кабуле может открыться совместная европейская дипмиссия

Суббота, 4 декабря 2021, 21:17
Кабул, фото AFP via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны рассматривают возможность открыть в Афганистане совместное диппредставительство, однако этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан"

Источник: Reuters

Детали: В субботу, 4 декабря, французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Катар сказал, что несколько европейских стран, включая Францию, намерены открыть в Афганистане совместную дипломатическую миссию.

По его словам, европейские представители работают над открытием в этой стране учреждения, и это позволит дипломатам нескольких европейских стран присутствовать в Афганистане.

Он добавил, что рассчитывает на скорейшее открытие такого представительства.

При этом Макрон подчеркнул, что этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан".

Напомним:

  • ЕС официально не признает сформированное талибами правительство в Афганистане, в то же время европейские дипломаты проводят неформальные переговоры с радикальными исламистами о гуманитарной помощи, правах женщин, свободном выезде из страны и т.д.
  • В ноябре Германия и Нидерланды впервые со времени, когда власть в стране перешла к группировке "Талибан", отправили своих дипломатов в Афганистан на переговоры. Ключевой темой разговора были именно гуманитарные вопросы.

Темы: АфганистанМакронЕСТалибан
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