В афганском Кабуле может открыться совместная европейская дипмиссия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны рассматривают возможность открыть в Афганистане совместное диппредставительство, однако этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан"

Источник: Reuters

Детали: В субботу, 4 декабря, французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Катар сказал, что несколько европейских стран, включая Францию, намерены открыть в Афганистане совместную дипломатическую миссию.

По его словам, европейские представители работают над открытием в этой стране учреждения, и это позволит дипломатам нескольких европейских стран присутствовать в Афганистане.

Он добавил, что рассчитывает на скорейшее открытие такого представительства.

При этом Макрон подчеркнул, что этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан".

Напомним: