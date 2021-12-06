Янукович подал свой иск против ВР не в тот суд – представитель Рады в КС

Сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович подал свой иск против Верховной Рады не в тот суд, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска.

Источник: представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в Facebook

Прямая речь Совгири: "В соответствии со статьей 22 КАСУ дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК".

Детали: По ее словам, в иске Януковича заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об "искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований".

Что было раньше: В конце ноября стало известно, что Янукович оспаривает в киевском суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности главы государства.

22 ноября Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".

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