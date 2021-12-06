Янукович подал свой иск против ВР не в тот суд – представитель Рады в КС
Сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович подал свой иск против Верховной Рады не в тот суд, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска.
Источник: представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в Facebook
Прямая речь Совгири: "В соответствии со статьей 22 КАСУ дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК".
Детали: По ее словам, в иске Януковича заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об "искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований".
Что было раньше: В конце ноября стало известно, что Янукович оспаривает в киевском суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности главы государства.
22 ноября Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".
Предыстория:
- 20 февраля 2014 года на Майдане в результате столкновений с силовиками погибли десятки протестующих. 21 февраля люди выдвинули требование отставки Януковича до следующего утра. В тот же вечер Янукович покинул Межигорье и уехал в Харьков, потом в Крым, а затем бежал в Россию.
- 22 февраля МВД заявило о переходе на сторону народа. В тот же день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Януковича от должности президента Украины.
- После побега Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.
- 5 ноября 2021 года следователь ГБР сообщил о подозрении Януковичу, как руководителю организованной преступной группы.