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Янукович подал свой иск против ВР не в тот суд – представитель Рады в КС

Понедельник, 6 декабря 2021, 10:13
Виктор Янукович. Фото AFP via Getty Images

Сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович подал свой иск против Верховной Рады не в тот суд, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска.

Источник: представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в Facebook

Прямая речь Совгири: "В соответствии со статьей 22 КАСУ дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК".

Детали: По ее словам, в иске Януковича заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об "искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований".

Что было раньше: В конце ноября стало известно, что Янукович оспаривает в киевском суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности главы государства. 

22 ноября Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Януковичсуд
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