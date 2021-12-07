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Лидеры 5 государств выступили за возобновление переговоров в Нормандском формате

Вторник, 7 декабря 2021, 02:55
Встреча в "Нормандском формате", фото: wikipedia

Лидеры государств и правительств формата "Квинт" (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания) выступили за возобновление переговоров России с Украиной в Нормандском формате.

Источник: заявление Елисейского дворца

Дословно: "Пять глав государств и правительств поделились своим анализом напряженности между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе".

Детали: Лидеры государств напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках так называемой "нормандской" группы под эгидой Франции и Германии.

Напомним: СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.

Темы: нормандский формат
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