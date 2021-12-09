Приземление самолета с Протасевичем совершал офицер КГБ – СМИ

Самолет Ryanair с Протасевичем приземляется в минском аропорту 23 мая 2021 года. Фото: Getty Images

Бывший диспетчер минского аэропорта сотрудничал с разведывательными органам Польши и рассказал, что приземление самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем производил офицер белорусского КГБ.

Источник: статья американского издания New York Times с комментарием пресс-секретаря министра спецслужб Польши Станиславом Жарыном

Детали: Источник журналистов в польских разведывательных органах рассказывает, что летом этого года бывший диспетчер минского аэропорта тайно пересек границу и начал сотрудничать с польскими спецслужбами. По версии журналистов, он сначала связался с посольством США в Польше, но американские дипломаты направили его в польские спецслужбы.

Источник утверждает, что беглого диспетчера зовут Олег Галегов. Именно на него возложили 23 мая задачу сообщить пилоту пассажирского самолета о возможной взрывчатке на борту.

Галегов подтвердил польской разведке все детали версии, что белорусские спецслужбы специально инсценировали версию о возможной взрывчатке, чтобы принудительно посадить самолет в Минске и арестовать Протасевича.

Прямая речь Жарына: "(Галегов рассказал – ред.), что в диспетчерской башне находился офицер белорусского КГБ, который в ключевой момент сам осуществлял управление полетами в аэропорту. Он постоянно переговаривался по телефону с каким-то лицом, которому он рассказывал все, что происходило на борту самолета".

Детали: Кроме того, бывший работник аэропорта подтвердил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично приказал поднять истребитель и сопровождать самолет.

Журналисты также узнали, что отдел кадров "Белаэронавигации" пытался связаться с тещей Галегова и узнать, где он находится. Сам Галегов якобы ушел в отпуск в июне и вскоре пропал.

Пока он покинул территорию Польши, но европейские разведывательные органы не знают, где он находится.

В польских спецслужбах заявили, что рассказ Галегова станет ценным доказательством для следствия в будущем судебном процессе над белорусскими властями за принудительную посадку пассажирского авиалайнера.

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