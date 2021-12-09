Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Приземление самолета с Протасевичем совершал офицер КГБ – СМИ

Четверг, 9 декабря 2021, 12:45
Приземление самолета с Протасевичем совершал офицер КГБ – СМИ
Самолет Ryanair с Протасевичем приземляется в минском аропорту 23 мая 2021 года. Фото: Getty Images

Бывший диспетчер минского аэропорта сотрудничал с разведывательными органам Польши и рассказал, что приземление самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем производил офицер белорусского КГБ.

Источник: статья американского издания New York Times с комментарием пресс-секретаря министра спецслужб Польши Станиславом Жарыном

Детали: Источник журналистов в польских разведывательных органах рассказывает, что летом этого года бывший диспетчер минского аэропорта тайно пересек границу и начал сотрудничать с польскими спецслужбами. По версии журналистов, он сначала связался с посольством США в Польше, но американские дипломаты направили его в польские спецслужбы.

Источник утверждает, что беглого диспетчера зовут Олег Галегов. Именно на него возложили 23 мая задачу сообщить пилоту пассажирского самолета о возможной взрывчатке на борту.

Галегов подтвердил польской разведке все детали версии, что белорусские спецслужбы специально инсценировали версию о возможной взрывчатке, чтобы принудительно посадить самолет в Минске и арестовать Протасевича.

Прямая речь Жарына: "(Галегов рассказал – ред.), что в диспетчерской башне находился офицер белорусского КГБ, который в ключевой момент сам осуществлял управление полетами в аэропорту. Он постоянно переговаривался по телефону с каким-то лицом, которому он рассказывал все, что происходило на борту самолета".

Детали: Кроме того, бывший работник аэропорта подтвердил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично приказал поднять истребитель и сопровождать самолет.

Журналисты также узнали, что отдел кадров "Белаэронавигации" пытался связаться с тещей Галегова и узнать, где он находится. Сам Галегов якобы ушел в отпуск в июне и вскоре пропал.

Пока он покинул территорию Польши, но европейские разведывательные органы не знают, где он находится.

В польских спецслужбах заявили, что рассказ Галегова станет ценным доказательством для следствия в будущем судебном процессе над белорусскими властями за принудительную посадку пассажирского авиалайнера.

Предыстория:

  • 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет ирландской компании Ryanair, летевший по рейсу "Афины - Вильнюс". На его борту был белорусский оппозиционный журналист и основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские спецслужбы арестовали сразу после приземления самолета.
  • Белорусские спецслужбы якобы получили эмейл, что на борту самолета есть бомба, которую "террористы" хотели деактивировать в Вильнюсе. Однако сообщение о бомбе белорусские спецслужбы "получили" позже момента, когда произошел контакт диспетчеров минского аэропорта с пилотами лайнера.
  • Европейский Союз наложил ряд санкций на режим Лукашенко за принудительную посадку самолета.
  • Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и закрыла воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси.

Украинская правда, исправлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьавиаЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: