Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Приземление самолета с Протасевичем совершал офицер КГБ – СМИ

Четверг, 9 декабря 2021, 13:45
Самолет Ryanair с Протасевичем приземляется в минском аропорту 23 мая 2021 года. Фото: Getty Images

Бывший диспетчер минского аэропорта сотрудничал с разведывательными органам Польши и рассказал, что приземление самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем производил офицер белорусского КГБ.

Источник: статья американского издания New York Times с комментарием пресс-секретаря министра спецслужб Польши Станиславом Жарыном

Детали: Источник журналистов в польских разведывательных органах рассказывает, что летом этого года бывший диспетчер минского аэропорта тайно пересек границу и начал сотрудничать с польскими спецслужбами. По версии журналистов, он сначала связался с посольством США в Польше, но американские дипломаты направили его в польские спецслужбы.

Источник утверждает, что беглого диспетчера зовут Олег Галегов. Именно на него возложили 23 мая задачу сообщить пилоту пассажирского самолета о возможной взрывчатке на борту.

Галегов подтвердил польской разведке все детали версии, что белорусские спецслужбы специально инсценировали версию о возможной взрывчатке, чтобы принудительно посадить самолет в Минске и арестовать Протасевича.

Прямая речь Жарына: "(Галегов рассказал – ред.), что в диспетчерской башне находился офицер белорусского КГБ, который в ключевой момент сам осуществлял управление полетами в аэропорту. Он постоянно переговаривался по телефону с каким-то лицом, которому он рассказывал все, что происходило на борту самолета".

Детали: Кроме того, бывший работник аэропорта подтвердил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично приказал поднять истребитель и сопровождать самолет.

Журналисты также узнали, что отдел кадров "Белаэронавигации" пытался связаться с тещей Галегова и узнать, где он находится. Сам Галегов якобы ушел в отпуск в июне и вскоре пропал.

Пока он покинул территорию Польши, но европейские разведывательные органы не знают, где он находится.

В польских спецслужбах заявили, что рассказ Галегова станет ценным доказательством для следствия в будущем судебном процессе над белорусскими властями за принудительную посадку пассажирского авиалайнера.

Предыстория:

  • 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет ирландской компании Ryanair, летевший по рейсу "Афины - Вильнюс". На его борту был белорусский оппозиционный журналист и основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские спецслужбы арестовали сразу после приземления самолета.
  • Белорусские спецслужбы якобы получили эмейл, что на борту самолета есть бомба, которую "террористы" хотели деактивировать в Вильнюсе. Однако сообщение о бомбе белорусские спецслужбы "получили" позже момента, когда произошел контакт диспетчеров минского аэропорта с пилотами лайнера.
  • Европейский Союз наложил ряд санкций на режим Лукашенко за принудительную посадку самолета.
  • Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и закрыла воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси.

Украинская правда, исправлено
Темы: БеларусьавиаЛукашенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден о серии торнадо: Одна из крупнейших вспышек в истории США

Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву

Грузия отклонила как неприемлемое требование РФ об остановке расширения НАТО

Торнадо в США: десятки погибших, разрушенные дома

Гогилашвили извинился за "эмоциональность"

видеоРоссийскую певицу не пустили в Украину – незаконно ездила в Крым

Все новости...
Беларусь
Меньше половины украинцев верят, что Украину втянут в кризис на белорусской границе
В Польше с погоней задержали украинца, перевозившего 9 "мигрантов Лукашенко"
"Окончательное обвинение": россиянке Сапеге в Беларуси инкриминируют 4 статьи
Последние новости
01:54
Первые случаи "Омикрона" обнаружили в Турции
00:53
На складе "ХАМАС" в лагере в Ливане прогремел взрыв
23:55
Байден о серии торнадо: Одна из крупнейших вспышек в истории США
22:51
G7 "абсолютно едина" в вопросе последствий вторжения РФ в Украину – чиновница США
22:25
Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию против Covid 150 млн долларов
22:09
Заморская территория Франции проведет финальный референдум о независимости
21:19
США дали гарантии, что не будут навязывать "особый статус" Донбасса – Арестович
20:36
Более 40 тысяч человек вышли в Вене против обязательной вакцинации и локдауна
20:16
Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву
19:42
Арестович считает, что спас Бутусову жизнь: Никакой благодарности
Все новости...