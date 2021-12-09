Штраф до 3600 евро и исключения: Австрия представила детали обязательной вакцинации

Австрийское правительство и оппозиционная партия Neos в четверг представили официальный законопроект об обязательной вакцинации, которую Вена анонсировала три недели назад.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет австрийское издание Die Presse.

Закон будет применяться с 1 февраля 2022 года и по плану будет действовать в течение двух лет.

От обязанности вакцинироваться освобождаются дети до 14 лет и беременные женщины, те, кто переболел COVID-19 не позднее, чем за 180 дней, а также лица, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья.

Свидетельства об освобождении от вакцинации могут выдавать врачи общей практики, специалисты по дерматологии и гинекологии, терапевты и педиатры. Врачам, выдающим фальшивую справку об освобождении от прививки, грозит административный штраф до 3600 евро.

Ежеквартально, начиная с 15 марта, должны устанавливаться "крайние сроки вакцинации". Каждому, кто не будет вакцинирован в эти дни и не подпадает под исключения от вакцинации, грозит штраф до 600 евро по сокращенной процедуре.

При обычной процедуре, инициируемой при неуплате предыдущего штрафа, может быть наложен штраф до 3600 евро. При определении суммы штрафа нужно учесть ситуацию с доходами человека.

Если человек все-таки сделает прививку, штраф будет снят задним числом.

Каждого, кто продолжит игнорировать требование привиться, при этом не имея оснований для освобождения от вакцинации, должны штрафовать ежеквартально.

Правительство заявило, что законопроект поддерживают также две оппозиционные партии, а это значит, что он должен легко получить одобрение в парламенте.

Австрия стала первой страной-членом Европейского Союза, объявившей общее требование вакцинации от коронавируса.

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