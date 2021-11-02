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Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения, уже без ареста

Вторник, 2 ноября 2021, 12:39
Виктор Медведчук, фото AFP via Getty Images

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде личных обязательств куму Путина и нардепу Виктору Медевдчуку вместо домашнего ареста, срок которого закончился. Решение принято в рамках дела о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Такое решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Что было раньше: Офис генпрокурора сообщил, что предельный срок пребывания Медведчука под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно. Поэтому ОГП попросил суд взять с Медведчука личные обязательства.

Также у генпрокурора попросили суд обязать подозреваемого сдать свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины, а также носить электронное средство контроля.

Следует заметить, что Медведчук все равно останется под домашним арестом. Эта мера пресечения действует по другому делу против него – государственная измена, связанная с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с Россией.

Предыстория: 

  • Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).
  • 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • По этому делу Медведчука отправили под домашний арест. На задержание его подельника нардепа Тараса Козака Служба безопасности Украины получила разрешение суда.
  • 8 октября Медведчуку объявили ​​новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
  • 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест по второму делу, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Прокуратура планирует обжаловать это решение.

Темы: Медведчуксуд
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