Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения, уже без ареста

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде личных обязательств куму Путина и нардепу Виктору Медевдчуку вместо домашнего ареста, срок которого закончился. Решение принято в рамках дела о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Такое решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Что было раньше: Офис генпрокурора сообщил, что предельный срок пребывания Медведчука под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно. Поэтому ОГП попросил суд взять с Медведчука личные обязательства.

Также у генпрокурора попросили суд обязать подозреваемого сдать свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины, а также носить электронное средство контроля.

Следует заметить, что Медведчук все равно останется под домашним арестом. Эта мера пресечения действует по другому делу против него – государственная измена, связанная с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с Россией.

Предыстория: