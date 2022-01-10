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Срок действия Covid-сертификатов о вакцинации сократят до 9 месяцев

Понедельник, 10 января 2022, 13:24
Срок действия Covid-сертификатов о вакцинации сократят до 9 месяцев
Фото с портала "Дія"

Украина присоединится к глобальной сети Covid-сертификатов, срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса будет сокращен до девяти месяцев.

Источник: заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич в эфире программы "Сніданок з 1+1"

Прямая речь: "На национальном уровне формируется глобальная сеть, которая будет охватывать еще большее число стран – более 80 стран мира, не только страны ЕС. На сегодняшний день доверительная сеть Европейского Союза охватывает только 60 стран: украинцы могут путешествовать в 60 стран, предъявляя цифровые Covid-сертификаты либо о вакцинации, либо о выздоровлении, либо о результатах ПЦР-тестирования.

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Украина уже направила запрос о присоединении к глобальной сети. На сегодняшний день идут технические консультации – я думаю, что через несколько месяцев мы сможем заявить, что Украина позволяет путешествовать в большое количество стран".

Детали: Карчевич отметила, что в декабре 2021 года Европейская комиссия сократила срок действия Covid-сертификатов о вакцинации, это решение уже вступило в силу – в странах ЕС сертификаты действуют 270 дней.

Прямая речь: "Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. То есть срок действия Covid-сертификатов будет сокращен: уже не один год, а 270 дней".

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Детали: Сертификат о "бустере" также будет действовать 270 дней, его можно будет получить с конца января. В сертификате будет отмечаться третья доза и тип вакцины.

Отдельный сертификат для дополнительной дозы вакцины не предусматривается.

Дополнительная доза вакцины предлагается тем людям, у которых из-за болезней и лекарств не сформировалась защита от Covid после двух доз вакцины (люди с раком крови, ВИЧ, трансплантированными органами и т.п.), а бустерная доза – это третья доза для тех, у кого истек срок защиты двух доз (6-9 месяцев), отметила чиновница МОЗ..

Напомним: В 2021 году предполагалось, что сертификаты о вакцинации будут валидны год после получения двух доз вакцины.

6 января 2022 года в Украине разрешили бустерную дозу вакцины всем желающим. "Бустер" можно получить с 8 января, а сгенерировать в сервисе "Дія" сертификат о третьей прививке – с конца января. Этот сертификат будет действителен 270 дней (9 месяцев).

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

В МОЗ объяснили, чем дополнительная доза Covid-вакцины отличается от бустерной

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусЕСмир
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