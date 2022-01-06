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Порошенко планирует вернуться во второй половине января и пойти к Венедиктовой

Четверг, 6 января 2022, 08:38
Порошенко планирует вернуться во второй половине января и пойти к Венедиктовой
фото: дмитрий ларин, уп

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее, но планирует прибыть 17 января.

Источник: Порошенко, которого цитирует пресс-служба "ЕС"

Прямая речь Порошенко: "На следующей неделе – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране.

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17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

Предыстория:

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоВенедиктова
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