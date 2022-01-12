Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В казахстанском Алматы за сутки задержали 1700 протестующих

Среда, 12 января 2022, 12:02
иллюстративное фото Фото: Vlast.kz

В крупнейшем городе Казахстана Алматы за сутки задержали около 1700 человек – участников протестов.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Также, по сообщению комендатуры города, силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов.

В городе после массовых акций до сих пор закрыт аэропорт. Информация о том, что регулярные рейсы из Алматы возобновятся 14 января, пока не подтвердилась. Во вторник 13 января было возобновлено международное авиасообщение со столицей Казахстана Нур-Султаном.

Читайте также: "Независимость Казахстана написана на бумаге, причем туалетной". Протесты глазами трех казахстанцев

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, позже лозунги митингующих стали политическими.
  • Через три дня власти объявили чрезвычайное положение. Президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил с должности главы Совета безопасности бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.
  • 7 января в Казахстан были направлены военные пяти стран Организации договора о коллективной безопасности, основу контингента составляют российские военные.
    11 января власти республики заявили, что ситуация в стране стабилизировалась. Выведение контингента ОДКБ должно начаться 13 января.
  • Официально МВД Казахстана рапортует о 18 погибших силовиках и 26 убитых митингующих. Но очевидец и участник протестных акций на центральной площади Алматы сообщил, что власти умалчивают о том, сколько людей убито на самом деле, а также информацию о массовом расстреле протестующих.

Темы: Казахстан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

обновленоВ Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Все новости...
Казахстан
"Независимость Казахстана написана на бумаге, причем туалетной". Протесты глазами трех казахстанцев
"Миротворцы" ОДКБ заявили, что уже готовятся покинуть Казахстан
Власти Казахстана незаконно применили подразделение миротворцев ООН – СМИ
Последние новости
04:44
фотоДжокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
03:59
Северная Корея снова испытывает ракеты
02:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
01:12
Видео, фотоНа Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
23:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
23:24
У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев
22:46
Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ
22:28
В Британии число заражений коронавирусом упало до минимума за месяц
22:00
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре
21:31
Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина
Все новости...