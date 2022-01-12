В казахстанском Алматы за сутки задержали 1700 протестующих

В крупнейшем городе Казахстана Алматы за сутки задержали около 1700 человек – участников протестов.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Также, по сообщению комендатуры города, силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов.

В городе после массовых акций до сих пор закрыт аэропорт. Информация о том, что регулярные рейсы из Алматы возобновятся 14 января, пока не подтвердилась. Во вторник 13 января было возобновлено международное авиасообщение со столицей Казахстана Нур-Султаном.

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