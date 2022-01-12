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В казахстанском Алматы за сутки задержали 1700 протестующих

Среда, 12 января 2022, 11:02
В казахстанском Алматы за сутки задержали 1700 протестующих
иллюстративное фото Фото: Vlast.kz

В крупнейшем городе Казахстана Алматы за сутки задержали около 1700 человек – участников протестов.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Также, по сообщению комендатуры города, силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов.

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В городе после массовых акций до сих пор закрыт аэропорт. Информация о том, что регулярные рейсы из Алматы возобновятся 14 января, пока не подтвердилась. Во вторник 13 января было возобновлено международное авиасообщение со столицей Казахстана Нур-Султаном.

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, позже лозунги митингующих стали политическими.
  • Через три дня власти объявили чрезвычайное положение. Президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил с должности главы Совета безопасности бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.
  • 7 января в Казахстан были направлены военные пяти стран Организации договора о коллективной безопасности, основу контингента составляют российские военные.
    11 января власти республики заявили, что ситуация в стране стабилизировалась. Выведение контингента ОДКБ должно начаться 13 января.
  • Официально МВД Казахстана рапортует о 18 погибших силовиках и 26 убитых митингующих. Но очевидец и участник протестных акций на центральной площади Алматы сообщил, что власти умалчивают о том, сколько людей убито на самом деле, а также информацию о массовом расстреле протестующих.

Темы: Казахстан
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