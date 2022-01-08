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Казахстан: очевидец рассказал про расстрел людей силовиками и сокрытие числа жертв

Суббота, 8 января 2022, 22:09
Казахстан: очевидец рассказал про расстрел людей силовиками и сокрытие числа жертв
Протесты в Казахстане, фото AFP/Getty Images

Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

Источник: проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии"

Детали: Официально МВД Казахстана рапортует о 18 погибших силовиках и 26 убитых митингующих. Но очевидец и участник протестных акций на центральной площади Алматы сообщил, что власти умалчивают то, сколько людей убито на самом деле, а также информацию омассовых расстрелах протестующих.

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Кроме того, гражданские активисты говорят о том, что жертв среди протестующих гораздо больше, и основная часть из них, судя по всему, погибла во время столкновений и расстрела лагеря митингующих на центральной площади Алматы.

Прямая речь Абдуманапова: "Примерно в 9 часов утра 6 января на площади появились военные грузовики, машины и несколько бронетранспортеров с пулеметами наверху. Оттуда вышли солдаты и по всему периметру с автоматами окружили площадь. Тогда восемь человек, самых старших по возрасту, в том числе и я, от лица митингующих вышли к ним вперед, с белым флажком и поднятыми вверх руками, чтобы провести переговоры.

Когда мы перешли заградительные щитки, которыми ночью сами и оградили лагерь, в нас начали стрелять. Это были предупредительные выстрелы. Но рядом со мною крупный мужчина, лет за 50, то есть моложе меня, вдруг упал. Пуля ему попала в левое бедро. Мы к тому моменту уже отступили назад, в сторону заграждения. Но я не смог бросить раненного и вернулся. С трудом я его поднял и донес до заграждения, оттуда мы его уже отправили в больницу…

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…На площади (уже вечером) появились бронетранспортеры с пулеметами. Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали. Я сам видел своими глазами семь человек. Кого-то ранило в руку, кого-то в голову. Из них двоих мы смогли вывезти, раненых, а остальных нет. Двое девушек совсем молодых и один парень, они уже не подавали признаков жизни. Еще один пожилой, тяжелый, живой, я попытался его поднять, но не мог.

Пока я его пытался вытащить последнего, несколько пуль попали совсем рядом, чудом не зацепив, и мне пришлось оставить его.

Под градом пуль мы вынуждены были покинуть площадь. По пути я увидел легковую машину. Там двое молодых ребят, один за рулем, второй рядом. Машина заведена, видно, они пытались на машине уехать, но лобовое и заднее стекло расстреляны, а парни мертвые уже, без признаков жизни…"

Напомним:

  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.

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Темы: Казахстанубийствооружиеправа человека
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