В казахстанському Алмати за добу затримали 1700 учасників протестів

У найбільшому місті Казахстану Алмати за добу затримали майже 1700 осіб – учасників протестів.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Також, за повідомленням комендатури міста, силовики вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї та майже півтори тисячі боєприпасів.

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У місті після масових акцій досі закрито аеропорт. Інформація про те, що регулярні рейси з Алмати відновляться 14 січня, поки що не підтвердилася. У вівторок 13 січня було відновлено міжнародне авіасполучення зі столицею Казахстану Нур-Султаном.

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