В казахстанському Алмати за добу затримали 1700 учасників протестів
Середа, 12 січня 2022, 12:02
У найбільшому місті Казахстану Алмати за добу затримали майже 1700 осіб – учасників протестів.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Також, за повідомленням комендатури міста, силовики вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї та майже півтори тисячі боєприпасів.
У місті після масових акцій досі закрито аеропорт. Інформація про те, що регулярні рейси з Алмати відновляться 14 січня, поки що не підтвердилася. У вівторок 13 січня було відновлено міжнародне авіасполучення зі столицею Казахстану Нур-Султаном.
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Передісторія:
- Протести в Казахстані розпочалися 2 січня через дворазове підвищення цін на скраплений газ, пізніше гасла мітингувальників стали політичними.
- Через три дні влада оголосила надзвичайний стан. Президент Токаєв відправив уряд у відставку та змістив з посади голови Ради безпеки колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.
- 7 січня до Казахстану було направлено військових пʼяти країн Організації договору про колективну безпеку, основу контингенту складають російські військові.
- 11 січня влада республіки заявила, що ситуація в країні стабілізувалася. Виведення контингенту ОДКБ має розпочатися 13 січня.
- Офіційно МВС Казахстану рапортує про 18 загиблих силовиків та 26 убитих мітингувальників. Але очевидець і учасник протестних акцій на центральній площі Алмати повідомив, що влада замовчує те, скільки людей убито насправді, а також інформацію про масовий розстріл протестувальників.