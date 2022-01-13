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Главные новости 12 января и ночи: новый антирекорд Covid, возвращение Порошенко

Четверг, 13 января 2022, 07:00
Главные новости 12 января и ночи: новый антирекорд Covid, возвращение Порошенко
фото: pixabay

Порошенко вернется в Украину рейсом из Варшавы утром 17 января — актуальные новости 12 января и ночи.

О возвращении Порошенко

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы.

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Адвокаты Петра Порошенко требуют от Печерского райсуда Киева назначить заседание по делу пятого президента Украины на 17 января, чтобы он мог добровольно прийти в суд.

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в день возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко 17 января.

О вспышке коронавируса в мире

ВИДЕО ДНЯ

За сутки 12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн случаев заболевания коронавирусом.

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Распространенные рядом СМИ, посольством Украины и МИДа данные об открытии Германии для всех туристов из Украины из-за снижения эпидемических показателей оказались ложными. Разрешение на въезд остается только для тех жителей Украины, у которых есть действующий сертификат о вакцинации.

Кабмин расширил государственное регулирование цен до 11 продуктов питания - в список попали гречка, сахар, мука, макаронные изделия, молоко, птица, подсолнечное масло, сливочное масло, яйца.

Кабмин повысил минимальные заработные платы врачам и медперсоналу, работающим в государственных и коммунальных медучреждениях полный рабочий день, до 20 тысяч гривен.

Суд обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по заместителю Андрея Ермака Олегу Татарову — решение было вынесено 14 декабря, накануне утверждения результатов конкурса на главу САП.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоCovid-2019
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