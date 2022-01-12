Порошенко вернется в Украину рейсом из Варшавы утром в понедельник
Среда, 12 января 2022, 13:02
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы.
Источник: пресс-служба "ЕС"
Прямая речь: "Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра".
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Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
- Его вызвали на допрос на 23 декабря.
- Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
Украинская правда