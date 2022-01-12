Порошенко вернется в Украину рейсом из Варшавы утром в понедельник

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы.

Источник: пресс-служба "ЕС"

Прямая речь: "Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра".

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