Порошенко будут выбирать меру пресечения в день приезда – ГБР
Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в день возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко 17 января.
Источник: ГБР
Дословно: По информации СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения.
Уклонение пятым Президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения".
Детали: Также ДБР сообщает, что Порошенко уклонялся от явки в суд и игнорирует процессуальные обязанности, поэтому прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.
Предыстория: Адвокаты Порошенко потребовали назначить заседание на 17 января.
На днях стало известно, что Порошенко не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее – планирует прибыть 17 января.
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Напомним:
- 20 декабря 2021 года бывшему президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизменеи содействии террористам.
- Его вызвали на допрос на 23 декабря.
- Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
- 6 января 2022 года стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.