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Порошенко будут выбирать меру пресечения в день приезда – ГБР

Среда, 12 января 2022, 19:46
фото: дмитрий ларин, уп

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в день возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко 17 января.

Источник: ГБР

Дословно: По информации СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения.

Уклонение пятым Президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения".

Детали: Также ДБР сообщает, что Порошенко уклонялся от явки в суд и игнорирует процессуальные обязанности, поэтому прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Предыстория: Адвокаты Порошенко потребовали назначить заседание на 17 января.

На днях стало известно, что Порошенко не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее – планирует прибыть 17 января.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБР
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