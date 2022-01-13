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Порошенко в аэропорту будут встречать его депутаты из Киевсовета

Четверг, 13 января 2022, 13:15
Петр Порошенко, фото Getty Images

В 8 часов утра 17 января бывший президент Петр Порошенко обещает прилететь в Украину из-за границы. Встречать его в киевском аэропорту имени Сикорского собираются, по меньшей мере, трое депутатов Киевского городского совета из фракции "Европейская солидарность".

Источник: брифинг депутатов в четверг

Детали: Депутат Динара Габибуллаева, в частности, говорит, что поедет на аэродром, "чтобы отстоять честное правосудие".

Прямая речь: "17 января в 8:00 в аэропорту "Жуляны" мы собираемся, чтобы отстоять честное правосудие и правовое государство в целом".

По словам депутата Леонида Емца, правоохранители собираются незаконно арестовать Порошенко по его прибытии в Киев, поэтому нужно поехать в аэропорт и помешать им.

Прямая речь: "Поэтому я буду 17 числа встречать, мои коллеги будут, граждане будут, киевляне будут. Я приглашаю журналистов тоже приобщиться к этому".

Вместе с ними в брифинге участвовал их коллега из Киевсовета Сергей Таран.

Предыстория:

  • Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы.
  • Ему подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • Ранее Порошенко вызвали на допрос, но он заявил, что находится за рубежом и скоро вернется в Украину.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПорошенкоКиев
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