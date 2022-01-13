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Порошенка в аеропорту зустрічатимуть його депутати з Київради

Четвер, 13 січня 2022, 12:15
Порошенка в аеропорту зустрічатимуть його депутати з Київради
Петро Порошенко, фото Getty Images

О 8 годині ранку 17 січня колишній президент Петро Порошенко обіцяє прилетіти в Україну з-за кордону. Зустрічати його в київському аеропорту імені Сікорського збираються щонайменше троє депутатів Київської міської ради з фракції "Європейська солідарність".

Джерело: брифінг депутатів у четвер

Деталі: Депутатка Дінара Габібуллаєва, зокрема, каже, що поїде на летовище, "аби відстояти чесне правосуддя".

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Пряма мова: "17 січня о 8:00 в аеропорту "Жуляни" ми збираємось, аби відстояти чесне правосуддя і правову державу в цілому".

За словами депутата Леоніда Ємця, правоохоронці збираються незаконно арештувати Порошенка після його прибуття в Київ, тому треба поїхати в аеропорт і завадити їм.

Пряма мова: "Тому я буду 17 числа зустрічати, мої колеги будуть, громадяни будуть, кияни будуть. Я запрошую журналістів теж долучитись до цього".

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Разом з ними у брифінгу брав участь також їхній колега з Київради Сергій Таран.

Передісторія:

  • Порошенко, якому раніше погодили підозру в державній зраді, повернеться в Україну в понеділок 17 січня авіарейсом із Варшави.
  • Йому підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і скоро повернеться в Україну.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Євген Кізілов, УП
Теми: ПорошенкоКиїв
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