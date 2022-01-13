Порошенко уберег имущество от ареста, вовремя переписав бизнес на сына – СМИ

Пятый президент Петр Порошенко переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына, что может позволить избежать ареста этих активов.

Источник: расследование "Следствия.Инфо" "ПоROSHENчик".

Детали: Журналисты отмечают, что среди имущества Порошенко, которое суд арестовал 6 января в рамках угольного дела, нет кондитерской корпорации Roshen. Эту информацию "Следству.Инфо" подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Юрий Белкин.

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Журналисты выяснили, что ключевыми бизнес-активами экс-президента сейчас владеет его старший сын Алексей. Речь идет об около 50 компаниях, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес.

Для справки: 36-летний Алексей Порошенко до осени 2019 года был народным депутатом от партии своего отца. Согласно декларациям Порошенко-младшего, на момент депутатства он не владел ни одной фирмой. Но уже через несколько месяцев стал владельцем корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании.

Журналисты отмечают, что это произошло именно тогда, когда украинские правоохранители начали активно интересоваться деятельностью пятого президента.

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Для справки: Roshen считается самым ценным среди приписываемых экс-президенту активов. По словам заместителя главреда Forbes Украина Владимира Ланды, их редакция оценивает Roshen в более чем 1,1 миллиарда долларов. В целом же состояние Петра Порошенко вместе с Roshen в прошлом году Forbes оценил в 1,6 миллиарда долларов.

По словам Ланды, Порошенко, передав бизнес сыну, фактически спас свое имущество от ареста.

В пресс-службе Петра Порошенко сообщили, что Алексей Порошенко прекратил политическую карьеру в 2019 году, после чего по решению трастового управляющего ему предоставили все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста.

В пресс-службе добавили, что это было связано "исключительно с прекращением политической деятельности Алексея Порошенко и дальнейшим обеспечением разделения политической деятельности Петра Порошенко и бизнеса".

По данным журналистов, лично Петру Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний, большинство из которых, согласно открытым данным Налоговой службы, сложно назвать успешными.

Самыми крупными финансовыми достижениями среди компаний Порошенко могут похвастаться Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб "Пятый элемент", которые за 2020 год заработали ориентировочно по 7 миллионов гривен.

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