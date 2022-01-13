Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Порошенко уберег имущество от ареста, вовремя переписав бизнес на сына – СМИ

Четверг, 13 января 2022, 15:44
Порошенко уберег имущество от ареста, вовремя переписав бизнес на сына – СМИ
Петр Порошенко. Фото eurosolidarity.org

Пятый президент Петр Порошенко переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына, что может позволить избежать ареста этих активов.

Источник: расследование "Следствия.Инфо" "ПоROSHENчик".

Детали: Журналисты отмечают, что среди имущества Порошенко, которое суд арестовал 6 января в рамках угольного дела, нет кондитерской корпорации Roshen. Эту информацию "Следству.Инфо" подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Юрий Белкин.

Реклама:

Журналисты выяснили, что ключевыми бизнес-активами экс-президента сейчас владеет его старший сын Алексей. Речь идет об около 50 компаниях, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес.

Для справки: 36-летний Алексей Порошенко до осени 2019 года был народным депутатом от партии своего отца. Согласно декларациям Порошенко-младшего, на момент депутатства он не владел ни одной фирмой. Но уже через несколько месяцев стал владельцем корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании.

Журналисты отмечают, что это произошло именно тогда, когда украинские правоохранители начали активно интересоваться деятельностью пятого президента.

ВИДЕО ДНЯ

Для справки: Roshen считается самым ценным среди приписываемых экс-президенту активов. По словам заместителя главреда Forbes Украина Владимира Ланды, их редакция оценивает Roshen в более чем 1,1 миллиарда долларов. В целом же состояние Петра Порошенко вместе с Roshen в прошлом году Forbes оценил в 1,6 миллиарда долларов.

По словам Ланды, Порошенко, передав бизнес сыну, фактически спас свое имущество от ареста.

В пресс-службе Петра Порошенко сообщили, что Алексей Порошенко прекратил политическую карьеру в 2019 году, после чего по решению трастового управляющего ему предоставили все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста.

В пресс-службе добавили, что это было связано "исключительно с прекращением политической деятельности Алексея Порошенко и дальнейшим обеспечением разделения политической деятельности Петра Порошенко и бизнеса".

По данным журналистов, лично Петру Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний, большинство из которых, согласно открытым данным Налоговой службы, сложно назвать успешными.

Самыми крупными финансовыми достижениями среди компаний Порошенко могут похвастаться Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб "Пятый элемент", которые за 2020 год заработали ориентировочно по 7 миллионов гривен.

Предыстория:

Темы: Порошенкобизнесарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: