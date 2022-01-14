Правительственные эксперты нашли "российский след" в хакерской атаке на украинские сайты

Правительственные эксперты предполагают, что атаку хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществили из России.

Источник: сайт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно: "Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не впервые и даже не вторично. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для кибер-специалистов.

А такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешнее связано с недавней неудачей России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев.

На русский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили российские издания".

Детали: В частности, одним из первых сообщений об атаке была статтья в российском провластном издании "РИА" около 4 часов утра (по киевскому времени).

Правительственные эксперты объяснили, что использование чувствительных тем из истории польско-украинских отношений должно было скрыть след российских хакеров.

Однако текст на польском языке содержит стилистические неточности и лексические ошибки, которые подтвердили украинским кибер-специалистам и польские коллеги.

В центре подчеркнули, что атаку на правительственные порталы Украины можно трактовать как один из примеров российской агрессии против государства Украины. Поэтому в центре надеются на скорейшее наложение санкций на российские структуры, связанные с атакой.

Они напомнили, что последняя подобная хакерская атака на сайты украинских общественных организаций и медиа случилась после применения украинской армией беспилотников "Байрактар" ​​против российских боевиков на Донбассе в октябре 2021 года.

Кроме того, правительственные эксперты подчеркнули, что личные данные граждан Украины не были украдены и утрачены, вопреки сообщению хакеров.

Сообщение, опубликованное хакерами на взломанных сайтах украинских правительственных ведомств

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