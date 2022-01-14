Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Правительственные эксперты нашли "российский след" в хакерской атаке на украинские сайты

Пятница, 14 января 2022, 14:07

Правительственные эксперты предполагают, что атаку хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществили из России.

Источник: сайт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно: "Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не впервые и даже не вторично. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для кибер-специалистов.

А такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешнее связано с недавней неудачей России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев.

На русский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили российские издания".

Детали: В частности, одним из первых сообщений об атаке была статтья в российском провластном издании "РИА" около 4 часов утра (по киевскому времени).

Правительственные эксперты объяснили, что использование чувствительных тем из истории польско-украинских отношений должно было скрыть след российских хакеров.

Однако текст на польском языке содержит стилистические неточности и лексические ошибки, которые подтвердили украинским кибер-специалистам и польские коллеги.

В центре подчеркнули, что атаку на правительственные порталы Украины можно трактовать как один из примеров российской агрессии против государства Украины. Поэтому в центре надеются на скорейшее наложение санкций на российские структуры, связанные с атакой.

Они напомнили, что последняя подобная хакерская атака на сайты украинских общественных организаций и медиа случилась после применения украинской армией беспилотников "Байрактар" ​​против российских боевиков на Донбассе в октябре 2021 года.

Кроме того, правительственные эксперты подчеркнули, что личные данные граждан Украины не были украдены и утрачены, вопреки сообщению хакеров.

Сообщение, опубликованное хакерами на взломанных сайтах украинских правительственных ведомств
Сообщение, опубликованное хакерами на взломанных сайтах украинских правительственных ведомств

Предыстория: 

  • Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинсутечка данныхком, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.
  • В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечки данных не произошло. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
  • Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаку и пообещал, что европейские специалисты помогут украинским коллегам в разрешении ситуации.
  • Польские журналисты также отметили стилистические неточности и странный выбор лексем в польском тексте, опубликованном хакерами.

Украинская правда
Темы: хакерыкибербезопасностьРосcияПольша
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

обновленоВ Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"

Посол Украины призывает Германию помочь оружием: "Настал момент истины"

Доказательства указывают на причастность РФ к кибератаке на Украину – Минцифры

Все новости...
хакеры
Хакеры пытались атаковать и сайт НБУ: информационные системы работают в штатном режиме
"Польские" хакеры, взломавшие сайт МИД, оставили "послание" Украине на ломаном польском языке
ЕС осудил кибератаки против Украины, предлагает помощь
Последние новости
19:52
В России говорят, что не боятся санкций: очень самодостаточная страна
19:40
У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину
19:26
Новости экономики: последствия кибератаки, угольные запасы
19:06
На Львовщине за сутки травмировались 5 лыжников, из которых 4 детей
18:58
Возле Катериновки ранен украинский воин
18:51
Германия: кандидат в лидеры ХДС высказался против отключения России от SWIFT
18:32
Порошенко говорит, что за ним следят сотни человек за миллионы гривен
18:12
В Амстердаме собралась большая демонстрация против ковид-политики правительства
17:57
видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"
17:40
Кибератака: в страховой говорят, что сейчас невозможно приобрести “Автогражданку” в электронном виде
Все новости...